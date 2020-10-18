Как сложилась жизнь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской после скандального развода

Недавно Армен Джигарханян побывал в театре, худруком которого является, — артисты собрались на празднование 85-летия мэтра. И это на фоне слухов о том, что «народный артист недееспособен», которые распускает экс-жена Виталина Цымбалюк-Романовская.

Помимо дня рождения, в октябре у Джигарханяна есть еще одна знаковая дата — три года назад он попросил друзей увезти его из семейного гнездышка от Виталины. «Телепрограмма» узнала, как изменилась жизнь теперь уже экс-супругов за эти три года.

Виталина живет в «трешке раздора» на Рублевском шоссе площадью 134 кв. м, которую они покупали с Джигарханяном. Квартира с шикарным ремонтом оценивается в 30 млн руб. За пару дней до официальной регистрации брака с Арменом Борисовичем Виталина оформила эти хоромы в собственность на себя.

Цымбалюк-Романовская говорит, что на этом настоял сам Джигарханян: «Он был в здравом уме, все подписал в присутствии нотариуса». По мнению Виталины, ее брак разрушили друзья Джигарханяна, которые ее оклеветали.

Помимо квартиры, за годы жизни с артистом Цымбалюк-Романовская получила продвижение по службе: Джигарханян лично ходатайствовал о ее назначении на должность директора театра, которым руководит. Пианистка Виталина легко вжилась в роль, неплохо зарабатывала, завела много нужных знакомств.

После развода эту работу она потеряла, но еще два года получала приличные гонорары в ток-шоу за рассказы о жизни Арменом Джигарханяном. А потом начался ее пиар-роман с Прохором Шаляпиным — гастролировать по передачам они стали вдвоем.

К 2020 году тема иссякла, но у Цымбалюк-Романовской остались приличные сбережения. Виталина говорит, что 16 лет была и сиделкой Джигарханяна, и его любовницей, и директором театра, а два года еще и официальной женой. Мол, возложила к его ногам свою молодость. Сейчас ей 41 год, и у нее все еще нет семьи. Место работы она скрывает: говорит, что занялась неким образовательным проектом.

«Я думаю, Армен Борисович в очень плохом состоянии. Его вырвали из привычной жизни, изолировали, не понимая, что в его возрасте это может иметь катастрофические последствия», — рассказывала экс-супруга народного артиста в интервью «Телепрограмме». — И теперь она постоянно повторяет, что «артист в состоянии деменции». Воспоминаний о годах жизни с народным артистом у пианистки хватит и на мемуары. Но, видимо, эту затею Виталина отложила на будущее.

Армен Джигарханян сейчас живет в своей квартире на Арбате. Ради свадьбы с Виталиной Цымбалюк-Романовской артист разводился с Татьяной Власовой, поэтому в суде эту квартиру в Староконюшенном переулке поделили как совместно нажитое имущество. Половина досталась Татьяне Сергеевне, а вторая часть — Армену Борисовичу. Долю Джигарханяна Виталина продала.

Бизнесмен, который тогда выкупил долю артиста, потом вернул ему эту собственность и рассчитывал получить обратно свои деньги. Речь идет о сумме 7,9 млн руб. Увы, эти деньги Виталина сняла со счета Джигарханяна по доверенности на свое имя.

В начале 2020-го Татьяна Власова вернулась в Москву из Лас-Вегаса, где долгие годы жила со своим сыном Степаном. Власова и Джигарханян живут вместе в той самой арбатской квартире. Живут дружно. В квартире также постоянно проживает медсестра, которая следит за здоровьем Армена Борисовича. Кроме того, в семье есть помощник Александр — мужчина помогает вывозить Джигарханяна на прогулки. Артист передвигается на коляске — ноги его подводят. Вдобавок постоянно на связи врачи, которые дистанционно контролируют состояние Армена Борисовича.

Друзья Джигарханяна уверяют, что с ним все в порядке — насколько это возможно в его возрасте с учетом сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В театр на празднование юбилея много гостей звать не стали — позаботились, чтобы никто не заразил возрастного артиста коронавирусом. На экране показали поздравления от именитых коллег из других театров.

Власова и Джигарханян поженились в 1967 году, но последние годы жили отдельно — она в Америке, а он в России. Со временем рядом с артистом появилась симпатичная пианистка Виталина, из-за которой у Армена Борисовича с Татьяной Сергеевной не получилось золотой свадьбы.

Но после развода Джигарханяна с Виталиной Власова все ему простила и вернулась, несмотря на то что у некогда состоятельного Армена Борисовича осталась лишь половинка квартиры. Правда, пенсия приличная — с надбавками больше 60 тысяч. Еще и зарплата пока есть, хотя его участие в жизни театра минимально.

Власова утверждает, что Цымбалюк-Романовская манипулировала артистом: «Я ее считаю виноватой в том, что мой муж сейчас в таком не очень благополучном состоянии здоровья. После росписи он отошел от ее чар: она стала его раздражать, но меня он уже обидел, да и вернуться было некуда. И он терпел ее, пока она воровала и наводила свои порядки в театре». Нынешнее окружение Джигарханяна тоже считает, что экс-жена Виталина обманывала его, снимая деньги со счетов и переписав на себя квартиру.