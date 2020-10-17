Не только Королева простила неверного мужа: кто из звезд тоже столкнулся с изменами

На прошлой неделе Наташа Королева объявила, что прощает мужу-стриптизеру измену. Видео с подтверждением адюльтера любовница Тарзана предоставляет различным телешоу за вознаграждение.

И народ уже почти поверил в личную драму «русалки» и ее Сергея, хотя от этой истории за версту веет пиаром. А ведь в нашем шоу-бизнесе есть настоящие семейные драмы, когда звезды прощали измены супругам.

Андрей Малахов отомстил Королевой

Первое интервью об измене мужа Наташа Королева дала YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Наташа, не жалея слов, благодарила своего друга Андрея Малахова: мол, Анастасия Шульженко ходила по всем каналам — предлагала компромат на ее мужа, а ведущий «Прямого эфира» молодец, не предал подругу и передачу об этом снимать не стал. Но как же ошибалась Наташа…

Малахов действительно поддержал Королеву и не снимал шоу про измену Тарзана. Но, по всей видимости, ведущий рассчитывал на то, что Королева в знак признательности даст ему откровенное интервью. И вдруг для своих откровений певица выбрала Собчак!

Месть не заставила себя ждать. Всего через день вышло шоу Малахова «Прямой эфир», где любовница стриптизера рассказала, что ценностей не брала, и представила доказательства романа с Тарзаном, который продолжается больше года.

Егор Бероев и Ксения Алферова

«Ледниковый период» разбил и соединил многие сердца. Прошли испытание льдом и актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Катались они в проекте 12 лет назад, партнершей Егора Бероева стала фигуристка Екатерина Гордеева. СМИ писали об их бурном романе. Сами же участники любовного треугольника ничего не комментировали.

Лишь однажды мама Александра Абдулова в интервью подтвердила, что все было серьезно. Людмила Крайнова до конца жизни общалась с бывшей женой сына Ириной Алферовой, которая и рассказала ей о романе зятя. Мама Абдулова тогда и разоткровенничалась: «Роман у Егора был серьезный. Ксюша в церковь ходила, отмаливала мужа. Слава богу, ей удалось сохранить семью».

Говорят, что с тех пор налево Егор не смотрел. Супруги женаты 19 лет, воспитывают дочь Евдокию.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

У Варум ангельское терпение. Уж сколько похождений супруга она пережила. В сентябре появились фото из Сочи, где очень похожий на Агутина мужчина обнимается с брюнеткой. А Леонид как раз в эти дни снимал на курорте клип.

В прошлом году писали о романе Агутина с молодой певицей, пару лет назад его подловили на одном из фестивалей в обнимку с дамой. Говорят, после этого супруги расставались и разъезжались. Но потом мирились.

Анжелика, устав от сплетен вокруг их семьи, написала публичное заявление: «Не путайте мужчин с крепостными. Любимая для мужчины — не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи. Если вы все же сориентированы на семью и вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь: на пути вас ждет много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой вы можете удивить себя саму».

Говорят, что Варум давно не обращает внимания на сплетни и слухи о похождениях мужа. Живут супруги последние годы душа в душу. Пара в браке 20 лет, а их 21-летняя дочь уже живет самостоятельно.

Сергей Жигунов и его женщины

Личная жизнь Сергея Жигунова извилиста и непредсказуема, как американские горки. Заслуженный артист сбежал от жены Веры Новиковой после 22 лет брака к Анастасии Заворотнюк. Через пару лет Заворотнюк влюбилась в нынешнего мужа Петра Чернышева, а Жигунов вернулся вымаливать прощение у Веры Новиковой.

Женщина простила неверного супруга, они опять сходили в загс. Во втором браке Новикова и Жигунов прожили 10 лет, пока Сергей… вновь не нашел музу. В этот раз Новикова настроена решительно — делит имущество с любвеобильным Сергеем. А Жигунов устраивает личную жизнь с пиар-специалистом Викторией Ворожбит в своем загородном доме.