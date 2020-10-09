Закрытие ММКФ: Толстоганова в черном, а Ходченкова в демократичных джинсах

В столице прошла торжественная церемония закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке появились Виктория Толстоганова, Александра Ревенко, Светлана Ходченкова. Елена Захарова, Валерий Тодоровский и многие другие звездные актеры и режиссеры.

По традиции звезды с удовольствием выгуливали свои наряды и позировали папарацци. Так, Толстоганова отметилась на церемонии закрытия в длинном черном платье.

А Ходченкова выбрала демократичный вариант — приталенный пиджак и джинсы.

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После завершения красной дорожки гости проследовали в зал кинотеатра «Пушкинский», где проходила церемония закрытия кинофорума. Именно там был оглашен список всех призов.

Так, «Золотого Георгия» завоевал фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

Вручая этот приз, председатель жюри основного конкурса Тимур Бекмамбетов отметил, что неделя выдалась довольно сложной. Так, за 7 дней известный режиссер и продюсер отсмотрел 14 фильмов.

К тому же впервые фестиваль проходил в условиях пандемии. И организаторы кинофорума четко следили за соблюдением мер безопасности: посетители приходили на показы в масках и перчатках и использовали санитайзеры.

По словам Тимура Бекмамбетова, сейчас общество переживает довольно тяжелый период, однако это не повод поддаваться унынию. Ведь наша страна проходила испытания и пострашнее. Этой речью Бекмамбетов предварил вручение гран-при фестиваля фильму «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Картина основывалась на воспоминаниях поэтессы Ольги Берргольц и писателя Даниила Гранина, переживших страшную блокаду Ленинграда.

Призом за лучшую режиссуру была отмечена картина «Хильда» британского режиссера Риши Пэлема. Также эта лента получила награду в номинации лучшая женская роль: статуэтку завоевала актриса Меган Первис, сыгравшая старшеклассницу, вступающую в фазу взросления.

Приз в мужской номинации завоевал актер Гур Бентвич, исполнивший главную роль в израильском фильме «Как сыр в масле». «Серебряный Георгий» за лучший документальный фильм достался корейской ленте «Ноктюрн» о талантливом музыканте с аутизмом.

Наградой за многолетнее служение искусству кино была отмечена актриса и режиссер Светлана Дружинина.

А в финале церемонии закрытия был показан фильм Эдуарда Бордукова «На острие», рассказывающий о противостоянии двух выдающихся саблисток. Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова и возлюбленная Александра Петрова Стася Милославская.