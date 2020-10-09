Какой из Тимати может получиться главный холостяк России

Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви. И этот символ любви в скором времени будет раздавать девушкам Тимати. Он стал новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ.

Рэпер пошел по стопам своего друга Егора Крида, который несколько лет назад также принимал участие в шоу. Остается только догадываться и ждать, какими сумасшедшими будут свидания и вечеринки, ведь Тимати любит все делать на широкую ногу.

Какой из Тимати может получиться главный холостяк страны, смотрите в видео Teleprogramma.pro.