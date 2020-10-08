Звезды на «Детской новой волне»: Алсу оголила плечо, а Кудрявцева появилась в платье нестандартного цвета

В Крыму проходит международный конкурс «Детская новая волна». В нем участвуют 12 талантливых юных конкурсантов. Поддержать звездочек приехали маститые звезды: Филипп Киркоров, который постоянно появляется на всех тусовках вместе с возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Сосо Павлиашвили, Олег Газманов и многие другие артисты.

А для знаменитостей подобные события — повод не только на других посмотреть, но и показать свои наряды. Teleprogramma.pro разобрала луки звезд вместе со стилистом Ольгой Трофимовой.

Филипп Киркоров выгулял яркие принты

Практически в день проведения «Детской новой волны» Филипп Киркоров встретился с тренером Ириной Винер-Усмановой. Вот в этом наряде.

«Всеми любимый певец всегда выглядит ярко. Он ничего не боится и смело экспериментирует с принтами, — комментирует Ольга Трофимова. — Его образы — достаточно смелые и экстравагантные, под стать поп-королю. Этот же наряд, несмотря на яркость и пестрость, не так экстравагантен, нежели какие-то его другие луки. Бейсболка и шорты делают образ легким и повседневным. Вообще, Филиппу идут яркие оттенки. У него такой цветотип, требующий ярких и мощных принтов, которые он любит выгуливать».

Алсу пикантно оголила плечо

«Алсу решила отдать предпочтение рубахе, расстегнув ее. В этом сезоне очень модно оголять плечо. Это делается целенаправленно, наряд деформируется в верхней части образа. И джемпер специально смещается на один бок, чтобы пикантно оголить плечо, — комментирует Ольга Трофимова. — Рубахи же носят так, как нам показывает Алсу. Расстегиваем две-три пуговицы и смело смещаем рубашку на одну сторону. Такой наряд смотрится эффектно, стильно и, в то же время, оригинально. Черную рубаху певица замиксовала с дорогими брюками песочного цвета. Чаще всего Алсу использует классические аксессуары. И ее наряд перекликается по цвету с сумочкой. А легкие кудри и яркая помада делает ее образ игривым».

Лера Кудрявцева выбрала длину леди

«Лера Кудрявцева в последнее время любит женственные наряды правильной длины — длины леди. Это когда наряд скрывает колено на два пальца вниз, либо располагается над коленом на два пальца вверх. Это считается классической длиной леди, — поясняет Ольга Трофимова. — Но Лера Кудрявцева всегда выбирает исключительно яркие и нестандартные цвета. Они ей очень к лицу, они ее освежают и молодят. И в плане кроя, и в плане подачи Леры эти наряды смотрятся очень элегантно, стильно и красиво».

Олимпиада Тетерич – так должна выглядеть телеведущая

«Это, безусловно, один из самых ярких нарядов вечера. Выбор Олимпиады пал на оттенок фуксия, который смотрится очень самодостаточно, — комментирует Ольга Трофимова. — Но здесь еще вау-эффект создают перчатки креативного кроя и цвета. Они добавляют этому платью яркости и пестроты. Несмотря на то что детали этого образа несочетаемы, но учитывая цветотип, прическу и фигуру девушки все это смотрится органично и динамично. Так и должна выглядеть телеведущая».

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», чей опыт работы в модной индустрии насчитывает свыше 10 лет.