«Пропаганда ЛГБТ-сообществ»: Шаляпин, Лисовец и Лоза высказались о мужских платьях от Gucci

Как говорит стилист Сергей Зверев, «звезда в шоке». Бренд Gucci выпустил линию платьев для… мужчин! Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина уже успела поироинизировать по этому поводу у себя в Телеграм-канале, отметив, что у нарядов «идеальный крой». Teleprogramma.pro обратилась к нашим известным мужчинам, чтобы узнать, надели ли бы они такое платье, и что вообще думают по этому поводу?

Прохор Шаляпин: «Это вирусный, а не продажный продукт»

«Конечно, не надел бы, — смеется Прохор Шаляпин. — Безусловно, в юмористическом шоу можно использовать такой наряд, а вот в обычной жизни – нет. Я вообще не люблю привлекать к себе внимание на улице. А я как раз думаю, что это был, скорее, рекламный ход для привлечения внимания. Сейчас тяжелое время, все экономят на рекламе. Поэтому в ход и идут вот такие нестандартные средства. Я думаю, что это вирусный, а не продажный продукт. Сейчас гендерные разногласия – это хайповая тема. В Сети бесконечно обсуждается тема введения в Америке третьего пола. Вот Gucci и сыграли на этом. Но лично у меня агрессии это не вызывает. Если кто-то наденет такое платье, мы над ним просто все вместе посмеемся».

Влад Лисовец: «В России ничего модного не приживется»

Звездный стилист Влад Лисовец считает, что россиянам точно не о чем беспокоиться. Мужские платья в нашей стране явно не приживутся. И вот почему.

«Нужно относиться к такому явлению как к шоу, которое никак не повлияет на мужскую одежду. Такие платья участвовали в показах не один раз. И это, скорее, делается для того, чтобы о бренде говорили. Некоторые мужчины спокойно носят и женские платья. И для них не нужно выпускать специальные наряды. Но это шоу, и каждое шоу должно чем-то запоминаться. Это запомнится появлением платьев. Хотя ранее мужские юбки появлялись и в 90-х, и в 2000-х годах. В Британии они существуют исторически. Поэтому ничего революционного не произошло. Во всяком случае, Россию этот тренд точно не коснется. Здесь даже ничего модного не приживается, не говоря уже о мужских платьях».

Юрий Лоза: «Эти платья для девочек в мужском теле»

Певец Юрий Лоза был категоричен в своем мнении. Вот что наш звездный эксперт рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Эти платья не для мужчин, а для девочек в мужском теле. Понятие «мужчина» подразумевает некоторые качества, которые должны присутствовать в человеке. А это некоторая доля мужественности, поступки, жесты, определенные поведенческие моменты, отношение к миру о женщине. Мы вообще не можем говорить про мужчину, который ходит в платье. Конечно, юбки носят шотландцы. Но это другая ипостась, это их национальная одежда. И мужественности она у них не отнимает. Существует даже анекдот, что при сильном ветре шотландская армия смотрится еще более устрашающе. Люди все разные. Есть девочки в мужском обличье, а есть – наоборот. Кстати, по медицинским показаниям, менее одного процента мужчин склонны к тому, чтобы нацепить на себя платье. Здесь же мы видим пропаганду толерантности и ЛГБТ-сообщества».

Дорогие мужчины, а вы бы надели такое платье от Gucci?