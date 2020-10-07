Выиграл машину в лотерею и получал тройки по физике: интересные факты о Владимире Путине

Владимир Путин у власти уже много лет, казалось бы, биография его изучена вдоль и поперек. А вы знали, например, что Владимир Владимирович был троечником?

Причем, не только по физике. Но при этом поймал удачу за хвост и выиграл в лотерею машину!

Также его признавали «Человеком года» и у него 25 государственных наград. А сколько лет работал в КГБ и каким иностранным языком владеет в совершенстве, знаете?

Мы собрали интересные и малоизвестные факты из жизни президента. Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.