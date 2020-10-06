Адвокат: «Викторию Короткову могут посадить в тюрьму на 5 лет»

Это произойдет в том случае, если выяснится, что модель превысила скорость минимум на 20 км/час, а также была пьяна.

Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова в ночь на 6 октября сбила 39-летнего мужчину в центре Москвы. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Жертва ДТП переходил дорогу в неположенном месте. Согласно камерам видеонаблюдения, Виктория, находясь за рулем черного «Гелендвагена» пыталась затормозить, чтобы избежать трагедии, вылетела на встречку, но было уже поздно.

Мужчину выбросило на дорогу, а потом он попал под колеса еще одной иномарки. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Теперь главный вопрос: какое наказание ждет Короткову за смертельное ДТП. Мы обратились за комментарием к адвокату Юрию Шелю.

Юрист заявил, что Виктория может попасть в тюрьму на 5 лет, если экспертиза выяснит, что она превысила скорость минимум на 20 км/час, а также если она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Все подробности — в видео Teleprogramma.pro.