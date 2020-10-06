Чем занимается владелец «Гелендвагена», на котором звезда «Холостяка» Короткова сбила насмерть человека

По слухам, у Виктории роман с женатым бизнесменом Рагимом Шамшиловым, а вот знаменитый сводник Петр Листерман настаивает, что девушка замужем.

Виктория Короткова — модель, финалистка шоу «Холостяк», экс-подруга брата Тимати, Артема Юнусова, — попала в аварию. В ночь на 6 октября на Кутузовском проспекте в Москве она сбила мужчину. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса мощного «Гелендвагена», на котором ехала девушка.

Виктория якобы пыталась тормозить но, видимо, скорость машины была велика, остановиться не получилось. Мужчина подлетел на капоте, а после попал под колеса другой иномарки, ехавшей навстречу. Жизнь 39-летнего Александра Н., работавшего в концертно-развлекательном центре на Арбате, прервалась мгновенно. Сама Вика ушибла лодыжки и стукнулась головой.

Позже в Сети появились видео с места аварии. Автоледи выходит из машины и первым делом направляется осматривать повреждения, которые остались на капоте. К мужчине она даже не подходит.

Цинично, скажете вы? И будете правы, но как тут судить девушку, машина же не ее…

Хозяин кто?

Оказалось, что дорогущая иномарка значится за Рагимом Шамшиловым — московским бизнесменом, родом из Ташкента.

Что известно про 33-летнего предпринимателя? Он окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и с тех пор занимается бизнесом. Например, в 2009 году зарегистрировал ООО «Авицена фарма № 3», компания занимается розничной торговлей лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), всего указано 59 направлений деятельности.

Из открытых источников следует, что к Шамшилову имеет отношение ООО «Грин Кросс», которое занимается поставкой прокладок в женские колонии ФСИН, что является довольно прибыльным бизнесом. Тем не менее сейчас ООО находится в стадии ликвидации.

Еще одна интересная деталь: Рогим является братом Рустама Шамшилова, учредителя «Производственной компании РАШ» в Новосибирске. Фирма поставляет продукцию для Новосибирского приборостроительного завод. Оба брата участвуют в тендерах на госзаказы.

Владелец иномарки живет в Москве вместе с супругой и маленьким ребенком. Судя по соцсетям мужчины, женился он в 2012 году. Тогда на его страничках появились кадры со свадьбы. Видимо, наличие законной супруги никак не мешает мужчине разрешать кататься на своей машине знаменитой модели. Поговаривают, что между Викторий и Рагимом очень тесные отношения.

Кстати, девушка в полицейских сводках проходит под другой фамилией. Вместо Коротковой В. А. в протоколе отражена Рожнова В. А. Повод покопаться в биографии красавицы чуть глубже.

Во время прихода на «Холостяк» уроженка Калининграда призналась Егору Криду, который был завидным женихом проекта, что немножко замужем, но совсем скоро станет свободной девушкой. В борьбе за сердце певца Виктория потерпела поражение, холостяк предпочел ее Дарье Клюкиной. Но не Кридом единым, как говорится…

В феврале 2020 года, во время выпуска шоу «Ходят слухи» на YouTube, знаменитый сводник Петр Листерман вдруг заявил, что модель выскочила замуж сразу после окончания рейтингового проекта.

«Она, к сожалению, вышла замуж сразу после «Холостяка», так что теперь нужно ждать, пока разведется. Она хорошая девушка, но не очень умная», — дал оценку Виктории Листерман.

Очевидно, именно этот брак принес модели фамилию Рожнова.

Осенью 2018 года Виктория Рожнова зарегистрировала в Калининграде бизнес, с тех пор она — индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности указана «деятельность рекламных агентств».

Что будет дальше?

Накажут ли модель за совершенное ДТП? Этот вопрос волнует все соцсети. На защиту Виктории вышли тысячи ее поклонников и требуют отстать красавицу в покое. Мол, нечего было мужику бегать по оживленной трассе, тем более до ближайшего пешеходного перехода всего 150 метров.

Юристы не так категоричны и подчеркивают: людей, даже если они бегают в неположенных местах, давить нельзя! Так что экспертиза оценит, имела ли водитель иномарки стоимостью в 10 млн рублей техническую возможность предотвратить столкновение.

В любом случае неудобных вопросов девушке не избежать.