Как звезды стали экономить на обслуживающем персонале из-за пандемии

Многие из тех, кто обслуживал знаменитостей, еще весной разъехались по домам — в регионы, на Украину, в Белоруссию. К сентябрю не все вернулись в столицу, но их место заняли москвичи: они прежде и не думали кому-то прислуживать, но потеряли работу из-за карантина. Так что кадрового голода не случилось, но знаменитости теперь стараются поменьше платить тем, кто им помогает.

Личная помощница — от 35 тыс. руб. в месяц

У многих звезд есть в штате молоденькие девушки, которые контролируют их расписание. Сейчас Глюкоза как раз ищет себе такую помощницу. Кстати, после публикации объявления певица подверглась критике: артистка хочет за 35 тысяч рублей нанять сотрудницу с огромным списком обязанностей. Более щедрые звезды за такой труд платят до 70 тысяч.

Вот какие требования у Глюкозы: закупка косметики и одежды; ведение графика и составление расписания; бронирование (билеты, гостиницы); запись к парикмахерам, педагогам, тренерам; составление логистики маршрутов с учетом графика для водителя и просчета времени на дорогу; ведение записи к врачам, знание медкарты и всех историй назначений; ведение учета личных вещей; сопровождение на всех мероприятиях, в поездках; выступление в качестве представителя артиста на переговорах.

Кстати, на днях Анна Седокова сообщила, что личная помощница ее обворовала — брала деньги, предназначенные для оплаты ЖКХ, детсада и т. д., и просаживала их в онлайн-казино. При этом платила ей Седокова почти 100 тысяч. В случае с Глюкозой, как мы видим, зарплата будет намного меньше, зато работы столько, что на казино времени просто не останется.

Домработница — от 75 тыс. руб. в месяц

На днях Ксения Бородина обсуждала с подписчиками в социальных сетях стоимость домработниц в загородных особняках. По словам ведущей «Дома-2», разброс цен таков: от 75 тысяч до 150 тысяч рублей. Но Ксения считает 150 тысяч перебором.

При этом у нее домработница еще и с функцией повара — когда нужно, готовит детям. Чаще всего, помимо ежедневного поддержания порядка в квартире, домработницы отвечают за гардероб — стирка, глажка, химчистка. Борис Моисеев платит домработнице 90 тысяч в месяц. Она ежедневно наводит порядок в столичной квартире звезды, приносит продукты, готовит.

Няня — от 80 тыс. руб. в месяц

Из-за пандемии некоторые звезды отказывались от нянь — работы мало, постоянно дома. Но таких все же было мало. К примеру, у матери четверых детей Оксаны Самойловой целых две няни.

Жена рэпера Джигана сама справляется со старшими детьми, а для младших наняла помощников. Главное требования для VIP-нянь — высшее образование, возраст от 35 лет, наличие собственных взрослых детей.

Водитель и телохранитель — от 100 тыс. руб. в месяц

У многих звезд функции телохранителя выполняет водитель. К примеру, водитель Ольги Бузовой и сумки ее таскает, и защищает от нежеланных контактов.

Семейная пара помощников по хозяйству — от 120 тыс. руб. в месяц

В одном из агентств по найму персонала в Барвихе нам рассказали, что теперь самая востребованная схема найма персонала в загородные дома — пара, муж и жена.

Они живут в доме для гостей и все свое время следят за домом. На женщине — чистота и порядок, а на мужчине — забота об инженерных коммуникациях, решение любых проблем по дому (перегорела лампа, прорвало трубу и т. д.). Самая известная пара помощников по хозяйству у Анастасии Волочковой.

Балерина этой осенью хвалится: «Отмечаем наш 5-летний союз дружбы и взаимопонимания с Лолочкой и Рустамом». На карантине Лола даже научилась стричь и красить балерину.