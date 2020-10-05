Ягудин — хейтерам Загитовой: «Человек, оставляющий негативный комментарий, не всегда счастлив»

Не успел выйти первый выпуск шоу «Ледниковый период» на Первом канале, как его ведущая 18-летняя фигуристка Алина Загитова подверглась резкой критике. Хейтеры раскритиковали Алину за неважную дикцию, излишнее волнение, неестественность и лишние взгляды на камеру. Некоторые потребовали вернуть в проект прежнюю ведущую Аллу Михееву.

«У Загитовой проблемы с дикцией. Ее тембр голоса режет слух», «Видно, что переигрывает и читает заученный текст. У Алины нет естественности», «Алина – слишком молода. Надо поставить кого-то из прошлых фигуристов», — такие комментарии все чаще появляются в Инстаграме проекта «Ледниковый период».

В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro за свою соведущую вступился фигурист Алексей Ягудин, который отметил, что счастливый человек не будет изливать негатив. Как говорил Воланд в романе «Мастер и Маргарита», «Нет людей злых — есть люди несчастные».

«В нашей стране, к сожалению, много негатива. Особенно в адрес публичных персон. Но надо с пониманием относиться к этой ситуации, — прокомментировал Алексей Ягудин. — Человек, оставляющий негативный комментарий, — не всегда счастливый человек. Я хочу пожелать этим людям хотя бы одного процента трудолюбия и профессионализма, который присущ моей соведущей. Но высказывать свое мнение может каждый. Просто я с ним не согласен. И это тоже мое право. Я Алиной вполне доволен».

— Алина Загитова – выдающаяся спортсменка, олимпийская чемпионка. Но роль ведущей – это все-таки другая стезя. Алине нелегко дается эта сфера?

— Всегда очень сложно делать первые шаги на новых для себя поприщах.

— А вам было сложно в роли ведущего, когда вы только начинали пробовать свои силы в этой сфере в 2013 году?

— Да. Также тряслись руки. Было то жарко, то холодно. Конечно, страшно, непривычно. Но что тут поделать? Без этих первых шагов ты никогда не узнаешь, что твое, а что – нет.

Напомним, 3 октября после четырехлетнего перерыва в эфире Первого канала снова появилось шоу «Ледниковый период». В этом проекте на лед выходят профессиональные артисты и фигуристы. В новом сезоне звездные пары были как на подбор: Надежда Михалкова и Максим Маринин, Влад Топалов и Елена Ильиных, Роман Костомаров и Регина Тодоренко, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев и многие другие.

Кстати, по итогам зрительского голосования Бузова и ее партнер были признаны лучшей парой.