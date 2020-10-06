Лающая Варнава и выздоровевший Молочников: чем удивит нашумевший спектакль «Бульба. Пир»

В театре на Малой Бронной прошла премьера спектакля «Бульба. Пир» режиссера Александра Молочникова. В постановке заняты такие звездные актеры как Игорь Миркурбанов, Алексей Вертков, Юлия Хлынина, Гела Месхи и многие другие. Отдельного упоминания заслуживает звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, исполнившая роль бесправной жены Тараса Бульбы.

Кстати, по слухам, Екатерина и Александр встречаются.

Работа над спектаклем шла с декабря прошлого года (с перерывом на лето). Премьера постановки должна была состояться еще 19 сентября. Но накануне этой даты стало известно, что режиссер Александр Молочников подхватил коронавирус. И поэтому спектакль был отложен, а вся актерская команда отправлена на двухнедельный карантин.

И вот 2 октября спектакль увидели первые зрители.

Скажем сразу, что канонического прочтения знаменитого произведения Николая Гоголя ждать не стоит. Александр Молочников практически полностью переосмысливает повесть Гоголя, ориентируясь на реалии сегодняшнего дня. Впрочем, основные сюжетные линии в спектакле все же сохраняются.

По сюжету постановки сын Тараса Бульбы Андрей влюбляется в дочь европейского политика Хелену, после чего и начинается настоящая заваруха. Православный фанатик Бульба не принимает ценностей, навязанных ему западным миром. А значит, у представителей двух абсолютно разных Вселенных нет надежды на счастливое будущее. К тому же Бульба-старший собирает свое многочисленное войско…

«Все эти погромы, о которых писал Николай Гоголь, вызывают много вопросов и желание вступить в спор с художественной литературой, дабы понять, что там было заложено, и как это выглядит сейчас», — поясняет Александр Молочников.

Прежде всего, Молочников создал спектакль о конфликте европейского миропонимания и нашего менталитета, вечного противостояния Востока и Запада, которые никогда не поймут друг друга. К тому же режиссер затрагивает такие злободневные сегодня темы, как проблемы миграции, отношения к секс-меньшинствам, толерантности, обсуждаемым Западным миром. Но тема любви все же выходит на первый план. К тому же в спектакле найдется место и эротическим сценам.

Несмотря на то, что Александр Молочников поставил самостоятельный спектакль, в его работе все же чувствуется влияние худрука театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Так, в постановке Молочникова можно увидеть некоторые любимые элементы режиссерской эстетики Богомолова, например, использование видеоэкранов.

Впрочем, сам Молочников уверяет, что Богомолов не вмешивался в творческий процесс.

Кстати, актерский кастинг тоже длился долго. Так, было отсмотрено несколько Тарасов Бульб, но в итоге эту роль сыграл Алексей Вертков. За время создания постановки некоторые, например, звезда сериала «Содержанки» Александр Кузнецов, выбыли из основного состава. Кузнецова же заменил актер Леонид Тележинский. Он сыграл Андрея, а вот Хелену – Юлия Хлынина.

Интересно, что спектакль начинается с юбилея отца Хелены – европейского политика с прогрессивными взглядами, роль которого играет харизматичный и демонический Игорь Миркурбанов. Символично, что в этот день, 2 октября артист также праздновал свой день рождения.

Приятным сюрпризом для зрителей стало участие в постановке Екатерины Варнавы. В СМИ уже неоднократно писали о ее романе с режиссером Александром Молочниковым. Сам Александр отзывается о своей возлюбленной очень тепло.

«Мне кажется, что Катя – просто очень хорошая актриса. И я очень рад, что она предоставила нам возможность посмотреть на себя и вошла в эту воду. Здесь она раскрывается с новой стороны. Я уверен, что такой ее еще никто не видел», — поясняет Александр.

И это действительно так. Екатерина сыграла мать Остапа и Андрея, с которой по сюжету обращаются, как с собакой. И ее героиня постоянно лает, но все пытается сохранить человеческий облик и спасти сыновей от бесчинств отца – Тараса Бульбы.

После пресс-показа Екатерина Варнава побеседовала с корреспондентом Teleprogramma.pro

— Екатерина, вы все-таки – звезда юмористического жанра. А театр – это совершенно другая территория…

— Работа в театре – это большие риски для меня как для персонажа, который работает немного в другом жанре. Помимо бесценного опыта, это и колоссальная ответственность для меня перед другими актерами, с которыми мне посчастливилось выходить на сцену. Поначалу это был дикий стресс, но потом он перешел в абсолютное удовольствие.

Поскольку помимо того, что я работаю с этими артистами на сцене, мне предоставляется возможность смотреть каждую репетицию. И у них, безусловно, есть чему поучиться. Это вообще другое измерение, другой мир.

— Как бы вы охарактеризовали режиссера Александра Молочникова?

— Это мое первое сотрудничество с таким серьезным театральным режиссером. Я в принципе не знаю, как выстраивается работа в театре. Это очень сложный процесс. Иногда ты думаешь, что надо встать и уйти и спокойно заниматься тем, что у тебя хорошо получается. Но Александр находит нужные слова и создает правильную атмосферу на репетициях. В этом спектакле нет проходящих персонажей. Здесь каждый вовлечен в процесс и поэтому мне и сложно. Я никогда не была настолько вовлечена в процесс.

— Какая сцена далась вам тяжелее всего?

— Сцена монолога в начале второго акта. Я даже не знаю, как выживаю в это время. И каждый раз этот эпизод требует того, чтобы все это было, как в последний раз.

— В каких кинопроектах и сериалах вы сейчас задействованы?

— На период подготовки к спектаклю я отказалась от огромного количества работ. 5 октября состоится закрытая премьера постановки, после чего, я надеюсь, снова возвратиться к съемкам: в кино, в сериалах, в проектах.

Спектакль «Бульба. Пир» же можно увидеть в театре на Малой Бронной.