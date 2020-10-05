Интересные факты о Кейт Уинслет: видеообзор

Кейт Уинслет к своим 45 годам достигла многого: у нее есть «Оскар», «Грэмми», четыре «Золотых глобуса» и даже премия «Эмми». Она воспитывает троих детей от трех разных мужей и снимается в кино в свое удовольствие.

Картины выбирает сердцем, отказала режиссеру «Властелина колец» в пользу независимого кино. Каждая ее роль – заметна зрителю.

Конечно, поклонники «Титаника» до сих пор не могу простить ей (странно, почему ей, а не сценаристу и режиссеру), что Роза не подвинулась, ведь места на двери хватило бы и Джеку…

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