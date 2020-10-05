«Писала некрологи на обидчиков»: Сябитова, Авербух и другие звезды вспомнили свои школьные годы

5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя. Накануне праздника Teleprogramma.pro спросила у российских знаменитостей — чем запомнилась школа им и как они боролись за оценки.

Илья Авербух: балансировал между тройкой и четверкой

«Я учился в обычной школе № 450 в Перовском районе, о ней остались самые добрые воспоминания. Несмотря на то, что приходилось часто пропускать занятия из-за тренировок, учителя шли навстречу и часто занимались со мной после уроков, подтягивали меня.

Все 10 лет я учился исключительно не в спортивной, а в общеобразовательной школе. Я подчеркиваю это, потому что требования в общеобразовательной школе выше, чем в спортивной, где все исключительно только тренировались.

Я не был отличником, балансировал между тройкой и четверкой. С учителями общаюсь и сейчас, часто они приезжали ко мне на ледовые шоу и спектакли. Помню имя своей первой школьной учительницы, наверное, сейчас ее уже нет. Но воспоминания самые позитивные».

Катя Лель: «Девчонки объявили мне бойкот»

«Я очень любила школу, ждала, когда наступит 7 лет, чтобы пойти в первый класс. Для меня это был очень ответственный период, очень эмоционально позитивный.

Всегда любила общение с одноклассниками, любила первую учительницу Веру Степановну. Она учила еще мою маму. Для меня школа – это знания, огромный опыт жизни, я вспоминаю это время с благодарностью.

Все учителя, которые были в старших классах, остались в моем сердце. Для меня это великий день, благодаря им мы есть такие, какие мы есть сегодня.

Хочется пожелать учителям радости, благости и душевного спокойствия.

— А вы хорошо учились?

— Была отличницей. Всегда давала списывать, мне не жалко. У нас был класс спортивной атлетики, 27 девочек и 7 мальчиков. И в какой-то момент девчонки объявил мне бойкот, потому что мальчишки носили мне портфели, доверяли свои тайны.

Я не была пацанкой, но меня уважали. И девчонки мне по этому поводу периодически устраивали бойкот».

Станислав Ярушин: «Я был разгильдяем»

«Я закончил школу без троек. Школа была потрясающая, школьные годы чудесные, как принято говорить. Скажу, что немного был разгильдяем. Уроки не всегда посещал, но учился.

У меня была театральная школа, я пел песни, потом играл в хоккей, тренировался. Все эти три составляющих до сих пор присутствуют в моей жизни.

Школа дала мне многое, школьные спектакли, первые награды. Только позитивные эмоции. Тем более в школе работал папа, а до этого – бабушка. Такая преемственность поколений.

Кстати, наша школа выпустила пятерых ребят, которые с успехом работают на федеральных каналах. Это школа № 46 города Челябинска.

— А почему называете себя разгильдяем, если столько всего успевали и хорошо учились?

— Говорю, как есть. С физикой и математикой я не дружил, учил через не могу, что-то сдавал. А на урок литературы я мог прийти и меня спрашивали всегда. Как-то спросили: перескажи «Мастера и Маргариту». Я люблю Булгакова, но это произведение не зашло.

Честно сказал, что не перескажу, потому что не интересно. В итоге три двойки. А через неделю я пришел и сделал доклад про барда Анатолий Киреева, мне безумно нравилась его музыка, даже сам что-то спел. Поставили пять пятерок.

— А друзья были?

— Я был сам по себе, но при этом душа компании. Шкодил, но учился. Даже могу показать аттестат, а то хейтеры накинутся, скажут: «выскочка, ты кто такой?»

Александра Савельева: «Пели песни, ездили на гастроли»

«У нас была интересная школа, там было несколько творческих классов: пели песни, ездили на гастроли, выступали на разных площадках.

Мне еще до школы нравилось петь, а в школе продолжили. Решили специально поступать в творческий класс и это предопределило моей будущее.

В школе была прекрасная первая учительница Валентина Викторовна. Она с нами так возилась, мы все были маленькие, некоторым даже 6,5 лет. Всего было 13 человек в классе, а к 8 классу нас объединили с классом хора и стало тридцать учащихся.

А помимо государственной школы я бегала в музыкальную и там тоже были отличные учителя.

Вообще с педагогами мне везло, я счастливчик. В день учителя хочу сказать всем педагогам, которые когда-либо меня учили и продолжают учить, я и сейчас занимаюсь вокалом, танцами, английским, большой спасибо».

Роза Сябитова: «Писала некрологи на обидчиков»

«С ужасом вспоминаю школьные годы. Поэтому не хожу на встречи с одноклассниками. Наверное, современная молодежь думает, что у них все другое, но на самом деле все одинаковое было.

Были кланы обеспеченных учеников, золотая молодежь, были ботаны, были хулиганы. Я не относилась ни к какому сообществу, была из бедной пьющей семьи, одевалась плохо и спасал меня только спорт.

Ни с кем особо не дружила, после уроков бежала на тренировки. Естественно, меня народ недолюбливал, но никто не совался, потому что я была озлобленной девочкой. Пока меня не трогали — не трогала и я, когда трогали — у меня фантазии хватало и физически ответить, и креативно сделать какую-нибудь пакость. Например, написать некролог на обидчика.

Первая учительница была более внимательна ко мне, ей хватило терпения вложить какие-то знания. Надо признать, что до третьего класса я была неусидчивая, нервная, родители мной не занимались, в журнале были двойки и колы.

А потом появилась молодая учительница истории, она уговорила всех учителей закрыть мне четверть без троек и меня так впечатлил этот кредит доверия. В итоге к восьмому классу я стала отличницей.

Пришлось рано повзрослеть, понять, что единственный способ что-то изменить — это получить образование и хорошо зарабатывать. Но при моем старте – я в 17 лет ходила в пальто без подкладки и куртке, которая была в первом классе пальто – не было никаких перспектив.

К 10 классу я включила мозг и стала налаживать контакт с золотой молодежью, задружилась со слабенькой девочкой, стала ей помогать. Нас двоих устроили ее родители в МИД, в вычислительный центр. Потом поступила в институт, проработала 8 лет инженером-программистом.

Даже когда мои дети пошли в школу — для меня это был стресс. С сыном я мучилась, а с дочкой проблем не было. Но я старалась как можно меньше быть в школе. И сейчас она вызывает жуткий дискомфорт».

Лев Лещенко: «Раньше девчонок мы видели только во дворах»

«Мне повезло, 5 лет отучился в мальчишеской школе, тогда было раздельное образование. Удивительное послевоенное время с 1949 года. Там во втором классе я познакомился с музыкой, пришел в хор.

Это были мои первые азы, а потом мне повезло второй раз, мы переехали на Войковскую и с 6 класса нас объединили с девочками. Это было удивительное событие, мы девчонок видели из далека, во дворах домов, а тут даже сидеть за одной партой приходилось.

Школа была на виду, образцовая. А еще там были творческие вечера, куда приглашали музыкантов, писателей, художников. Это имело удивительный момент. Я считаю, что человек получает знания именно в детские годы. Там я учился до 10 класса».

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет вас с профессиональным праздником, наши дорогие учителя! Терпения вам и здоровья!