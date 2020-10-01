«Загугли звезду»: Ирина Слуцкая откровенно рассказала о неизлечимой болезни и личной жизни

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая — сегодня не только счастливая жена и мама трех детей, но и депутат Московской областной Думы. А еще она проводит мастер-классы по фигурному катанию и руководит собственной студией.

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Кажется, что Ирина всегда была любимицей фортуны. Но однажды судьба послала ей испытание: неизлечимую болезнь, с которой Слуцкая живет уже много лет.

С каким недугом борется Ирина, и как ей удается его побеждать? Кто тот мужчина, который помогает легендарной спортсменке во всех ее начинаниях?

Что связывает олимпийскую чемпионку с Леонидом Слуцким? Считает ли Ирина, что ее засудили на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году?

Встречайте: новый гость спецпроекта «Загугли звезду» — Ирина Слуцкая!