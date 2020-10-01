Пьянки и любовные трагедии отца Михаила Ефремова

1 октября исполнилось бы 93 года со дня рождения гениального актера и худрука МХАТа.

Олег Ефремов – гениальный актер, сыгравший более чем в 70 фильмах. Но настоящей его страстью был театр и… женщины.

С однокурсниками он основал театр «Современник», был его худруком, ставил гениальные спектакли и потрясающе вживался в роли. Но то ли бурное детство в Воркуте, то ли тонкая натура, которой было сложно справляться с нервным напряжением и поиском творческих решений, но Ефремов много и сильно пил.

Он страдал алкоголизмом чуть ли не с юности. В театре к пагубной привычке относились с пониманием и «не замечали» недельных запоев. Он с лихвой компенсировал прогулы гениальными творческими решениями.

Вокруг мэтра всегда были женщины – от студенток до маститых актрис. Он ломал их судьбы, рушил семьи, а они продолжали обожать артиста.

Как эти две страсти – алкоголь и женщины – повлияли на Олега Ефремова, смотрите в видео Teleprogramma.pro.