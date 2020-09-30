«Школы и кружки могут закрыть до конца года»: Кожевникова, Боня и другие звезды о новом карантине в Москве

Звездные мамы прокомментировали Teleprogramma.pro решение Сергея Собянина и спрогнозировали, как, на их взгляд, ситуация будет развиваться дальше.

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить всех школьников на внеплановые двухнедельные каникулы – с 5 по 18 октября. Кроме того, будет приостановлена деятельность секций и кружков, находящихся в ведении столичного правительства.

Школяры рады любой возможности сбежать с уроков, а вот у их родителей появилась причина для головной боли. Ведь работающим мамам и папам приходится задаваться вопросом: «С кем оставлять детей в это неспокойное время?»

Как вы относитесь к новым ограничительным мерам? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к нашим звездным мамам.

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Мария Кожевникова: «Сейчас все начинается снова»

Актриса Мария Кожевникова – мама трех сыновей, которые пока не ходят в школу, но посещают разные секции. А значит, ограничения коснутся и ее семьи.

«Мы живем в Подмосковье. Конечно, у нас не такое сложное положение с коронавирусом, как в Москве, но повод для беспокойства тоже есть. С одной стороны, экономическая ситуация в стране очень тяжелая, с другой — больницы переполнены, многие клиники перепрофилируют под больных коронавирусом, — поясняет Мария. — Я боюсь, что школы и спортивные учреждения могут закрыть до конца года. Думаю, что за эти две недели власти будут наблюдать за динамикой, насколько цифры снижаются или увеличиваются, и примут решение».

— Как вы справляетесь с детьми в это тревожное время?

— Мне как многодетной маме сейчас приходится нелегко. Дети никуда не выходят, не ездят на спортивные секции. А мои мальчишки очень активные, они одновременно занимаются и футболом, и боксом, и шахматами, изучают два языка. Дети есть дети. Им необходим контроль и помощь. Конечно, мне хочется, чтобы ситуация наладилась. Но с другой стороны, я готовлюсь к самому худшему развитию событий.

Раньше у нас не было проблем с распечатками, но сейчас я даже на всякий случай купила домой принтер, чтобы реже выходить из дома.

Вообще, я человек, который всегда мыслит позитивно. И даже в самой тяжелой ситуации стараюсь найти что-то хорошее. Но даже я сейчас погружаюсь в депрессию.

В период второй волны коронавируса у меня уже начали болеть близкие знакомые, например, муж моей подруги, домработница, помогающая нам по хозяйству. Сейчас, конечно, нужно максимально беречь себя. Использовать маски, перчатки, укреплять иммунитет, петь витамин С два-три раза в день. Береженого Бог бережет.

Это время было очень непростое. И сейчас все начинается снова. Радует, что мы успели отдохнуть, съездили в Краснодарский край и зарядились солнышком. Я надеюсь, что эпидемия закончится, и возможно, следующим летом мы поедем туда снова. Мы очень классно отдохнули. Повезло с компанией, с погодой, мы каждый день купались в море с дельфинами. Хочется все же верить, что все наладится, и коронавирус отступит.

Дарья Сагалова: «Я крайне недовольна ситуацией»

Актриса Дарья Сагалова придерживается радикального мнения. Если в будущем снова придется возвращать детей на онлайн-обучение, то это действительно приведет к тяжелым последствиям.

«Моя старшая дочь ходит в школу, младшая – в детский сад. Пока у нас все ровно. Но в связи с этой ситуацией мне пришлось перевести ребенка из государственной школы в частную. Я крайне недовольна решениями власти. Если Попова (глава Роспотребнадзора Анна Попова — прим. ред.) говорит, что процент заболевших детей не больше двух, то зачем они собираются переводить детей на «дистанционку»? Как быть родителям в этой ситуации?»

— Многие опасаются, что после каникул дети перейдут на дистанционное обучение. Что вы об этом думаете?

— Система онлайн-образования не работает в принципе. Полноценно проводятся только два урока. В остальное время детям включают видеоуроки. Ребенку вообще крайне тяжело усваивать материал через экран. Он не может ни толком задать вопрос, ни пообщаться с учителем.

Весной я сидела перед компьютером со своей дочерью. Потому что она в своем возрасте была не в состоянии даже подключиться, а уж тем более переключаться между занятиями. Мне в туалет даже было некогда сходить.

Единственный плюс этой ситуации – что ребенка не надо никуда возить, и он дольше спит.

Мария Погребняк: «Мне нужно выжить на домашнем карантине»

Дизайнер и светская львица, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк признается, что у нее дома иногда царит армагеддон. Все-таки воспитание трех активных мальчишек – то еще испытание, особенно, когда они постоянно на виду. Однако Мария старается относиться ко всему происходящему с юмором. В том числе и к внеплановым каникулам, объявленным Сергеем Собяниным.

«Новость все-таки меня сильно расстроила с утра. Я уже наблюдала за тем, как дети деградируют дома. Мальчишки не полностью входят в учебный и рабочий процесс, — признается Мария Погребняк. — Они постоянно отвлекаются: то им нужно поесть, то подумать, как списать, они копаются в телефоне, смеются, невнимательно слушают учителей. Даже судя по оценкам, мои дети сдали на этом домашнем обучении».

— То есть, вам нужно их постоянно контролировать?

— Конечно. В период домашнего обучения у меня вообще возникало впечатление, что весь наш дом засел в Интернете, поскольку он постоянно «вылетал». Я бегала и то и дело подключала Сеть то одному, то второму, то третьему ребенку. Хорошо, что у нас есть финансы.

А вот моей подруге сложнее. Ей нужно купить хороший макбук для ребенка. Три дня в неделю по работе она должна ездить в офис, а кто эти дни будет оставаться с ребенком? Сейчас подруга несет финансовые убытки.

Мы же сразу побежали покупать детям три компьютера, стали оборудовать им рабочие места. Нужно было разделить двух сыновей, которые спят в одной комнате. И сделать полноценные три комнаты для мальчиков, чтобы они не мешали друг другу. В учебных перерывах, которые не совпадают, я должна стоять и готовить: разогревать, убирать. И никакого плана вообще нет. Да и я не могу никуда выезжать из дома: я учусь вместе с ними.

— Как планируете провести внеплановые каникулы?

— Если позволит погода, будем кататься на велосипедах, играть в футбол, ходить на секции и плаванье. Но если это все закроют, то вернемся к настольным играм, к лото, к домашнему футболу. Мальчишки будут готовить, убирать, помогать маме.

Но я надеюсь, что нам все-таки разрешат выходить на улицу. Потому что там детям действительно есть чем заняться.

А вот после прошлого домашнего карантина у нас в доме все разбито. Недавно они разбили телевизор футбольным мячом. Мне кажется, что скоро рухнет дверца шкафа, потому что дети ударили по ней мячом со всей силы. А еще мне нужно не попасть под теннисный шарик или пулю, потому что они играют в стрельбу вместе с папой. И вообще выжить (Смеется).

Виктория Боня: «В Монако дети ходят в школу в масках»

А как обстоят дела в Монако, где живет сейчас Виктория Боня? Хорошо ли там, где нас нет?

«Наша няня, которая работает и учится в местном университете, говорит, что их собираются распускать. Пока до таких мер не дошло, но предпосылки к этому есть. У моей дочки заболело горло. Пока с понедельника мы не ходим в школу. И нам оттуда звонят и спрашивают: «Какая температура?». Я отвечаю, что температуры вроде нет. Они, видимо, собирают данные, потому что сейчас дети начинают заболевать. У нашей соседки девочка – ровесница моей дочки – приболела. Пока никаких ограничительных мер в Монако нет. Дети просто ходят в школу в масках».

Ну, а Teleprogramma.pro надеется, что меры, введенные Сергеем Собяниным, временные, и скоро пандемия отступит.