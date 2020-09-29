Тайные знаки и мировое господство: звезды, которые могут состоять в связях с масонами

Легенда гласит, что масоны – члены самого закрытого и могущественного общества в мире. А иллюминаты – это тайное сообщество, созданное масонами. И тем, и другим приписывают мировое господство и способность влиять на умы посредством зомбирования толпы через поп-культуру.

Есть мнение, что адепты подписывают договор кровью и быстро становятся популярными, их обожает зритель и буквально поклоняется. Знаменитости со сцены демонстрируют определенные знаки, тем самым показывая свою принадлежность к масонству. Но за все в этой жизни нужно платить, иногда очень высокую цену.

Кто из звезд российского и мирового шоу-бизнеса может быть приверженцем этого общества? Смотрите в видео Teleprogramma.pro.