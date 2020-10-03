Моргенштерн и другие звезды, узаконившие в паспорте свой творческий псевдоним

Прохор Дубравин

Чтобы быть ближе к народу, рощам и березам, актер из Набережных Челнов Виталий Емашов, известный в основном работами в сериалах («Закрытая школа», «Игра», «Дежурный ангел»), решил вдруг стать Прохором Дубравиным. Звучит и правда величественно, благородно и солидно. Но подходит, по правде говоря, больше для представителя купеческой династии или потомка князей. В крайнем случае для ведущего актера МХТ им. Чехова, но никак не для исполнителя ролей оперативников и героев-любовников.

Сложно найти рациональное объяснение этому явлению. Но артисты часто меняют родную фамилию в паспорте на сценический псевдоним. Зачем? Видимо, сильно срастаются с творческим именем, презирают слово «псевдоним» или хотят в старости шокировать сотрудников поликлиник. «Телепрограмма» собрала российских звезд эстрады, не постеснявшихся отказаться от данного при рождении имени ради эпатажного поступка.

Моргенштерн

Самый популярный на настоящий момент рэпер России скандальный Morgenshtern теперь не Алишер Валеев. Он действительно взял и вписал себе фамилию Моргенштерн, словно является потомком знатного немецкого дворянского рода. Поступок Алишер зафиксировал в Инстаграме (по законам современности если фотки в Инстаграме нет, то и события не было).

И даже объяснился. «[Задолбали] паблики, СМИ и ютуб-каналы, называющие «Моргенштерн» псевдонимом», — подписал скан обновленного паспорта рэпер. Ну что ж, теперь все встанет на свои места!

Нюша

Певица Анна Шурочкина тоже не захотела оставаться собой, а пожелала предъявлять в аэропорту паспорт с гордым именем Нюша. Сказано — сделано. Теперь по документам певица значится как Нюша Владимировна Шурочкина. В знак доказательства артистка даже засветила паспорт в эфире «Вечернего Урганта». А потом и объяснила необычный поступок, когда была на гастролях в Омске. «Мое имя было Анна до 2007 года, — вспомнила певица. — Теперь я в паспорте Нюша Владимировна, все официально.

А в детстве меня называли Нюшей, Анечкой, Аннушкой, Нюрой. Родители до сих пор меня называют Анюткой, но если кто-то со стороны ко мне обращается «Анна», я не реагирую. Уже привыкла к своему теперешнему имени».

Дима Билан

Всем известно, что триумфатор «Евровидения» Дима Билан на самом деле Виктор Белан. И права на бренд «Дима Билан» принадлежат Яне Рудковской. Однако любовь к популярному псевдониму настолько пленила артиста, что и он поменял паспорт. И теперь может смело предъявлять документ полицейским, которые его не узнали, для верификации. «Паспорт действительно поменял, — подтвердил Дима Николаевич в 2008 году. — А что касается родных и близких друзей, то они сами меня зовут Витей, я никого не прошу. Так им привычнее, они знают меня как Витю с самого рождения. Это нормально».

Группа «Би-2»

Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник), которых мы знаем по хитам «Полковнику никто не пишет», «Никто не придет», «Варвара» и другим, тоже уже давно отказались от имен. Егор зовет себя Левой (видимо, из уважения к Израилю, в котором жил в 90-е и гражданство которого получил), а Шура вместо фамилии вписал в австралийский паспорт (он тоже не гражданин РФ) фамилию BII, потому что арабскими цифрами обозначить номер было невозможно. Теперь так и ходит. Зато узнаваемо!