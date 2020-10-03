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Моргенштерн и другие звезды, узаконившие в паспорте свой творческий псевдоним

В списке даже есть ребята из группы «Би-2».

Моргенштерн и другие звезды, узаконившие в паспорте свой творческий псевдоним
Алишер Моргерштерн. Фото: Инстаграм

Прохор Дубравин

Прохор Дубравин. Фото
Прохор Дубравин. Фото: Инстаграм

Чтобы быть ближе к народу, рощам и березам, актер из Набережных Челнов Виталий Емашов, известный в основном работами в сериалах («Закрытая школа», «Игра», «Дежурный ангел»), решил вдруг стать Прохором Дубравиным. Звучит и правда величественно, благородно и солидно. Но подходит, по правде говоря, больше для представителя купеческой династии или потомка князей. В крайнем случае для ведущего актера МХТ им. Чехова, но никак не для исполнителя ролей оперативников и героев-любовников.

Сложно найти рациональное объяснение этому явлению. Но артисты часто меняют родную фамилию в паспорте на сценический псевдоним. Зачем? Видимо, сильно срастаются с творческим именем, презирают слово «псевдоним» или хотят в старости шокировать сотрудников поликлиник. «Телепрограмма» собрала российских звезд эстрады, не постеснявшихся отказаться от данного при рождении имени ради эпатажного поступка.

Моргенштерн

Алишер Моргенштерн. Фото
Алишер Моргенштерн. Фото: Инстаграм

Самый популярный на настоящий момент рэпер России скандальный Morgenshtern теперь не Алишер Валеев. Он действительно взял и вписал себе фамилию Моргенштерн, словно является потомком знатного немецкого дворянского рода. Поступок Алишер зафиксировал в Инстаграме (по законам современности если фотки в Инстаграме нет, то и события не было).

Алишер Моргенштерн. Фото
Алишер Моргенштерн. Фото: Инстаграм

И даже объяснился. «[Задолбали] паблики, СМИ и ютуб-каналы, называющие «Моргенштерн» псевдонимом», — подписал скан обновленного паспорта рэпер. Ну что ж, теперь все встанет на свои места!

Нюша

Нюша. Фото
Нюша. Фото: Инстаграм

Певица Анна Шурочкина тоже не захотела оставаться собой, а пожелала предъявлять в аэропорту паспорт с гордым именем Нюша. Сказано — сделано. Теперь по документам певица значится как Нюша Владимировна Шурочкина. В знак доказательства артистка даже засветила паспорт в эфире «Вечернего Урганта». А потом и объяснила необычный поступок, когда была на гастролях в Омске. «Мое имя было Анна до 2007 года, — вспомнила певица. — Теперь я в паспорте Нюша Владимировна, все официально.

Нюша. Фото
Нюша. Фото: Инстаграм

А в детстве меня называли Нюшей, Анечкой, Аннушкой, Нюрой. Родители до сих пор меня называют Анюткой, но если кто-то со стороны ко мне обращается «Анна», я не реагирую. Уже привыкла к своему теперешнему имени».

Дима Билан

Дима Билан. Фото
Дима Билан. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Всем известно, что триумфатор «Евровидения» Дима Билан на самом деле Виктор Белан. И права на бренд «Дима Билан» принадлежат Яне Рудковской. Однако любовь к популярному псевдониму настолько пленила артиста, что и он поменял паспорт. И теперь может смело предъявлять документ полицейским, которые его не узнали, для верификации. «Паспорт действительно поменял, — подтвердил Дима Николаевич в 2008 году. — А что касается родных и близких друзей, то они сами меня зовут Витей, я никого не прошу. Так им привычнее, они знают меня как Витю с самого рождения. Это нормально».

Группа «Би-2»

Группа «Би-2». Фото
Группа «Би-2». Фото: КП/Фролов Михаил

Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник), которых мы знаем по хитам «Полковнику никто не пишет», «Никто не придет», «Варвара» и другим, тоже уже давно отказались от имен. Егор зовет себя Левой (видимо, из уважения к Израилю, в котором жил в 90-е и гражданство которого получил), а Шура вместо фамилии вписал в австралийский паспорт (он тоже не гражданин РФ) фамилию BII, потому что арабскими цифрами обозначить номер было невозможно. Теперь так и ходит. Зато узнаваемо!

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