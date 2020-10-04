Коронавирусные новости: Нетребко вылечилась за 8 дней, а Газманову-младшему вкололи вакцину

Коронавирус не щадит ни народных, ни молодых артистов. Истории очень разные, но поучительные. Учитесь на чужих ошибках и, как говорит Андрей Малахов, берегите себя и своих близких.

Родион устал бояться

39-летний Родион Газманов в сентябре привился от коронавируса. Музыкант и телеведущий стал добровольцем для тестирования вакцины. Теперь Родион с помощью специального приложения ежедневно шлет ученым отчет о самочувствии. Рабочий график Газманов-младший после вакцинирования не менял — съемки и выступления шли в полном объеме.

«Ношу трекер, который сам отправляет телеметрические данные врачам в круглосуточном режиме», — объяснил артист. Через три дня после инъекции он ощущал легкое недомогание: «Полный букет обычно сопровождающих любую вакцинацию симптомов. Кроме озноба, присутствовали легкая ломота в суставах и мышцах, головная боль, слегка увеличились лимфатические узлы. Все время хотелось спать, что не помешало, впрочем, выступить на двух концертах.

Правда, со сцены я выходил мокрый как мышь. Каждый день мне звонит врач, следящий за моим состоянием, и дает рекомендации. Есть определенные ограничения на принимаемые лекарства, но головную боль разрешили снять нурофеном. Впрочем, это и не понадобилось». На четвертый день все симптомы прошли, остался лишь небольшой отек в месте инъекции, но и он вскоре исчез. На этой неделе у Родиона ревакцинация (прививку делают в два этапа).

Газманов-младший решил испытать на себе вакцину «Спутник V» по двум причинам. Первая — устал бояться заражения коронавирусом. Вторая — непростое течение болезни у отца. 69-летний Олег Газманов попал в больницу с коронавирусной пневмонией. За время болезни народный артист похудел на 6,5 кг, но уже вернулся в строй.

Опера спасена

На прошлой неделе Анну Нетребко выписали из клиники. Оперная дива поблагодарила медиков 52-й московской клинической больницы за эффективное лечение. Нетребко сообщила, что перенесла «ковидную пневмонию средней степени тяжести».

Нетребко решила поделиться информацией о своем лечении: «75% болеют легко, как обычной простудой, и не нуждаются в госпитализации. Вирус на каждого человека может повлиять по-разному и довольно быстро — этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные вирусам, поэтому я знала, что заболею сильно. Сразу, как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза и плазма с антителами, ингаляции гелием побили вирус за 8 дней».

Нетребко дома уже попробовала петь — и у нее получилось. Впереди восстановление организма, так как остались слабость и легкий кашель. В больничной палате Анна отметила 49-й день рождения. Шарики и торт у нее были: праздничное настроение обеспечили друзья из соседней палаты — там лечился… Ильдар Абдразаков с женой. Первым заболел именно Абдразаков — после двух премьерных спектаклей оперы «Дон Карлос» в Большом театре. Следом коронавирус диагностировали у Нетребко, а анализы ее супруга Юсифа Эйвазова показали, что он ранее переболел и имеет антитела.

Трагическая беспечность

На прошлой неделе похоронили 71-летнего актера Михаила Борисова. Миллионы телезрителей его помнят как ведущего «Русского лото».Основное время Борисов посвящал преподаванию — заведовал кафедрой режиссуры в Театральном институте имени Б. Щукина.

В день смерти Борисов приехал на съемки программы «У нас выигрывают». Чувствовал себя неважно, коллеги уговорили вызвать медиков, но артист от госпитализации отказался, в больницу его увезла уже вторая скорая. В тот же день Михаил Борисович умер. Оказалось, у него была коронавирусная пневмония с большим процентом поражения легких. Роковой ошибкой артиста стало то, что он игнорировал тревожные симптомы.

«Михаил Борисович принадлежал к группе риска — возраст, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, — сообщила в программе «Прямой эфир» завкафедрой вирусологии Российской медакадемии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. — До одышки уже присутствовал кашель…»