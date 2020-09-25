Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов

Лидия Федосеева-Шукшина в молодости была невероятно красива, вокруг нее всегда было много мужчин. В первый раз под венец она пошла очень рано, еще будучи студенткой. Но с мужчинами всегда было сложно.

Четыре раза ее замужества заканчивались печально: второй муж умер, третий оказался альфонсом, а четвертый — чрезмерно пил.

Но, как известно, любви все возрасты покорны, и это точно о Лидии Николаевне. Пятый раз замуж она вышла в 80 лет! И по традиции не обошлось без приключений.

О трудном любовном пути и злом роке в личной жизни актрисы смотрите в видео Teleprogramma.pro.