От кого родила Саша Бортич и как без образования стала актрисой

Александре Бортич всего 26 лет, а ее уже знает вся Россия. Фильмографии могут позавидовать многие актеры, ведь за короткую карьеру она снялась почти в 40 картинах. Многие из этих фильмов стали кассовыми, принеся актрисе миллионы рублей.

Удивительно, но и драматические, и комедийные амплуа Бортич воплощает на экране с легкостью. Она не стесняется откровенных сцен и съемок в неглиже, не боится бок о бок работать с именитыми коллегами.

Как девочка без образования, но с огромной харизмой стала всенародной любимицей, смотрите в видео Teleprogramma.pro.