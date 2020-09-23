«Если автор копается в грязи, то это отвратительно»: Лоза, Садальский и Грачевский о фильме про Успенского

Журналист Роман Супер анонсировал выход документально-анимационного фильма «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве» о писателе Эдуарде Успенском, подарившем читателям произведения о приключениях кота Матроскина и Дяди Федора, Чебурашки и Крокодила Гены и многих других персонажей.

Пока же содержание фильма неизвестно. Но, судя по названию и постеру, изображающему куклу, напоминающую Эдуарда Успенского, можно предположить, что речь пойдет не только о творчестве знаменитого писателя, но и о его скандальной личной жизни.

Напомним, в мае этого года дочь Успенского Татьяна заявила, что выступает против того, чтобы имя ее отца присваивали детской премии «Большая сказка». Поскольку, по ее словам, Эдуард Николаевич был по жизни тираном.

Журналисты Teleprogramma.pro обратилась к спикерам с вопросом: корректно ли обнародовать нелицеприятные факты из жизни человека, уже покинувшего этот мир? И не просто человека, а любимого несколькими поколениями детского писателя.

Борис Грачевский: «Талант Эдуарда Успенского перевешивает все»

«Я прекрасно знаю об огромном количестве недостатков Эдуарда Николаевича и о его грандиозном таланте, который перевешивает все. Сегодня о мертвом или хорошо, или ничего, — пояснил худрук киножурнала «Ералаш»Борис Грачевский. — Поэтому если автор копается в грязи, а ее всегда можно найти, то это отвратительно. Делать это неприлично. Его дочь уже предпринимала попытку вылить всю грязь на Эдуарда Успенского, но, повторюсь, что его огромный вклад в великую русскую культуру перевешивает все».

— Вы собираетесь смотреть фильм Романа Супера?

— Мне это неинтересно. Я знал Эдуарда Успенского на протяжении многих лет. Он даже полгода был главным редактором журнала «Ералаш». Прежде всего, мне интересны его книжки.

Юрий Лоза: «Сейчас все замешано на скандалах»

«Ну, снимет человек хороший фильм про Успенского, его посмотрит определенное число людей и скажет: «Ну, здорово». А если вытащить наружу все пеленки, то об этом все будут говорить еще долго», — комментирует певец Юрий Лоза.

— Но ведь интерес к биографическому фильму зависит не только от скандальных фактов. Вспомните картину «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри, авторы которого все-таки сделали акцент на положительных сторонах музыканта и его таланте…

— Многое зависит от отношения авторов, создающих фильм, к своему герою. Если они любят человека, то могут снять мягкую картину. Если бы авторы фильма о Фредди Меркьюри относились к нему плохо, то они вытащили бы наружу не музыку, а весь интим. Мне эта кинокартина понравилась.

А Успенского мы же любим за персонажей, которые сопровождают нас всю жизнь, а не за то, что он был таким или другим. Меня совершенно не интересует его личная жизнь, но обществу нужна демонстрация исподнего.

Сколько уже Первый канал и канал «Россия» рассказывает о брошенных женах, дележах квартир, и это становится нормой. И мы привыкаем к тому, что каждый день нам показывают скандал. И если скандала нет, то зритель начинает скучать: как же так, ничего не происходит, смотреть нечего.

Поэтому сейчас все и замешано на скандалах. Если скандала нет, то вы останетесь незамеченным. Поэтому все и стараются добавить скандальности туда, где ее даже и близко нет. В моей жизни это происходит постоянно. И я уже даже устал отбиваться от этого.

Недавно меня попросили прокомментировать выступление одной из участниц «Дома-2». А я сказал, что не знаю ее, поэтому ничего сказать не могу. А потом прочитал заголовок: «Юрий Лоза обрушился на такую-то, такую-то с критикой». Журналистам мой реальный ответ не интересен, а интересно подать его в таком скандальном виде.

Стас Садальский: «Дочери Успенского надо радоваться, что он подарил ей жизнь»

На наших коллег обиделся и актер Станислав Садальский.

«Я уже даже не хочу общаться с журналистами. Они все переворачивают. Однажды меня спросили про Ларису Долину. Я ее не видел 15 лет, а они написали, что я сказал, будто она с кем-то живет. А про Наташу Королеву и Тарзана я якобы сказал, что они оба изменяют друг другу. Хотя я этого не говорил, а отметил, что это хорошая семья».

— Вернемся все же к Эдуарду Успенскому. Как вы думаете, корректно ли вообще обнародовать какие-то негативные факты из жизни уже ушедшего человека?

— Для меня это не главное. Для меня живые как мертвые, а мертвые как живые. А что касается дочери Эдуарда Успенского, то я даже ничего не хочу говорить. Радоваться нужно было, что он ей жизнь подарил. Никто никому ничего не обязан. Она неумная, что еще я могу сказать.

А вы как относитесь к Эдуарду Успенскому?