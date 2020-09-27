Роберт Дауни-младший, Ефремов и другие звезды, угодившие за решетку

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП и получивший за это 8 лет колонии, не единственная звезда, жестко наказанная законом. Совсем недавно на Первом канале показали сериал «В созвездии Стрельца», посвященный судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова.

24 сентября в кинопрокат вышел полнометражный фильм режиссера Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли (о других кинопремьерах читайте на стр. 26). «Телепрограмма» освежает в памяти события 1958 года, когда талантливого игрока обвинили в изнасиловании, а также вспоминает о других знаменитостях, по тем или иным причинам оказавшихся в заключении.

Майк Тайсон

Величайшего боксера-тяжеловеса в 1992 году приговорили к шести годам колонии за изнасилование. Отсидев половину срока, Железный Майк вышел на свободу. В 1998 году Тайсон выскочил из машины после ДТП и отмутузил водителя и пассажира машины, с которой столкнулся, за что отсидел 3,5 месяца. А в 2008 году завершивший карьеру боксер был арестован на сутки за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Кто не помнит знаменитый бой Тайсона с Эвандером Холифилдом в 1997 году, когда Майк откусил Эвандеру кусок уха? Тогда тоже был суд: нарушившему регламент боксеру назначили только штраф в 3 миллиона долларов, отозвав спортивную лицензию.

Дэнни Трехо

Татуировки звезды «Схватки», «Мачете» и «Отчаянного» сделаны не в салоне, а на зоне. Потому что до первой роли в кино, которую Трехо получил в 1985 году, когда ему уже было под сорок, он провел в местах лишения свободы 11 лет. Дэнни, родившийся в Лос-Анджелесе, а не в Мексике, как многие считают, еще подростком промышлял грабежами вместе с родным дядей.

Он получил несколько сроков за торговлю дурью и вооруженные «подвиги». В 1968 году Трехо, отбывая последний на настоящий момент срок в Холмсбургской тюрьме, прошел курс «Анонимные наркоманы» и стал примерным гражданином США. Ну а потом уже и голливудской звездой.

Эдуард Стрельцов

Один из самых одаренных советских футболистов, нападающий «Торпедо» и сборной СССР Эдуард Стрельцов уже в 19 лет выиграл Олимпийские игры в Мельбурне, а через два года попал под суд. Его с двумя приятелями из «Спартака» обвинили в изнасиловании трех девушек на одной из подмосковных дач.

Тогда не было шоу «Пусть говорят» и детекторов лжи в прямом телеэфире, однако новость молниеносно облетела Советский Союз и вызвала оторопь: как так, заводской парень, красавец с белокурым чубом, и вдруг насилие… Но улики были против футболистов. Обвинение строилось на царапинах на лице и руке Стрельцова, которые оставила одна из девушек. Она даже потом забрала заявление, но дело все же не закрыли.

Стрельцов пошел на сделку со следствием и подписал чистосердечное признание, но вместо ожидаемого смягчения наказания получил по полной программе — 24 июля 1958 года суд приговорил торпедовца к 12 годам тюрьмы, а также запретил играть в футбол в течение 15 лет. Однако через 4,5 года Эдуарда освободили, а Леонид Брежнев лично разрешил ему выйти на поле. Нападающий, набравший вес и заметно облысевший, сделал родное «Торпедо» чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. И, кстати, вины своей он не признавал до конца жизни.

О’Джей Симпсон

Идол, кумир, легенда американского футбола обвинялся в двойном убийстве. Чудовищное преступление ошарашило в 1994 году всю Америку. Все указывало на то, что Симпсон застал жену с любовником и жестоко забил их до смерти. Против О’Джея было все: анализы крови и ДНК, отпечатки пальцев, перчатка, оставленная на месте преступления, и даже показания свидетелей, которые видели футболиста выходящим с заднего двора дома, где произошло убийство.

Однако группе матерых адвокатов удалось развалить дело по кирпичикам. Они притащили в суд присяжных кучу деталей, которые как будто оправдывали спортсмена. Полицейский, арестовывавший Симпсона, оказался нацистом. Перчатка, которую нашли на месте убийства с кровью обвиняемого, вроде бы не налезала на О’Джея в зале суда. И так далее.

Искусные манипуляции, которые и не снились защищавшему Михаила Ефремова Эльману Пашаеву, позволили убедить присяжных освободить Симпсона. Но в 2008 году О’Джей опять вляпался и был осужден за похищение человека и грабеж. Ему выписали 33 года тюрьмы, но освободили досрочно в 2017 году.

Роберт Дауни-младший

«Железный человек» только с виду успешный и солидный мужчина, обессмертивший Илона Маска (именно с него списан образ Тони Старка). Раньше Роберт любил вечеринки, алкоголь и, разумеется, наркотики. Окрыленный успехом фильма «Чаплин», за который Дауни-младшего в 27 лет номинировали на «Оскар», актер пустился во все тяжкие.

В 1996 году Дауни-младшего обвинили в хранении наркотиков, дело дошло до суда, перед которым он пообещал пройти курс лечения. Судья поверил Роберту, назначив ему условный срок. Однако актер не сдержал обещания и в 1999 году был приговорен к 12 месяцам уже реального тюремного заключения.