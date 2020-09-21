Врач объяснил, как Рита Дакота могла два раза за месяц заболеть коронавирусом

Вирусолог Виктор Зуев объяснил Teleprogramma.pro, почему тест на CoViD-19 мог снова показать положительный результат.

Известная российская певица Рита Дакота попала в сложную ситуацию. Дело в том, что во время отдыха в Турции Рита прошла тест на коронавирусную инфекцию, показавший положительный результат. И теперь ее не выпускают из страны.

При этом Рита уверена, что результаты проверок перепутали. Ведь еще 4 августа Дакота объявила, что у нее официально подтвердился CoViD-19, после чего артистка прошла необходимый курс лечения и выздоровела. А в Турцию отправилась восстановиться.

Перед поездкой за рубеж певица снова прошла тест на наличие коронавирусной инфекции, показавший отрицательный результат и наличие в организме антител. А в Турции певице сказали, что она заболела снова и поместили на карантин. Можно ли подхватить коронавирус дважды за месяц?

С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к известному вирусологу Виктору Зуеву.

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«Можно. А почему нельзя? Если у человека проблемы с иммунитетом, то подобный вариант вполне возможен. Любой иммунитет можно пробить. Существует такое понятие, как заражающая доза. Она способствует формированию скрытой вирусной инфекции, — комментирует Виктор Абрамович. Еще до революции был известен случай, когда солдата из Фонтенбло (пригород Парижа) укусила собака. В итоге он заболел и погиб от бешенства. Причем собака была здоровая. В 1968 году состоялся международный вирусологический конгресс. Так вот, на нем говорилось, что собак со скрытой инфекцией вируса бешенства можно было подготовить искусственно. В литературе описан случай, когда после укуса человека летучей мышью он заболел бешенством и умер. Причем это произошло не на Антильских островах, а в Польше – рядом. При этом летучая мышь тоже была здорова. Скрытая форма вирусной инфекции в природе – это закон. Мы с вами беседуем, но каждый поддерживает в организме скрытую форму вирусной инфекции».

— Сейчас к тому же начался сезон гриппа…

— Два раза в год мы болеем гриппом – поздней осенью и ранней весной, когда сыро, ветрено, холодно и на душе противно. И все эти факторы снижают наш иммунитет. А потом у нас начинаются простудные заболевания. А куда же девается вирус гриппа в межэпидемический период? Он спит в нашем организме. Мы просто нафаршированы вирусами. И нет ничего удивительного в том, что после перенесения COVID-19 у человека сохраняется вирус в организме.

Вообще, латентная вирусная инфекция формируется в природе тремя путями: после перенесенного заболевания, в результате иммунизации живых вирусов и в результате вертикальной передачи от матери к плоду. И когда рождается ребенок, он уже может быть вирусоносителем.

— То есть наиболее опасны скрытые носители вируса?

— Да, именно так. Сейчас самую главную опасность представляют не больные люди, а так называемые бессимптомники. Они не только вирусоносители, но и вирусовыделители. Вот в чем и состоит опасность этого неконтролируемого источника заражения. Поэтому я еще раз говорю о необходимости ношения медицинских масок.

К тому же наши специалисты отметили, что после выздоровления вирус сохраняется в организме 48 дней, а зарубежные признали, что и все 90. А певица Рита Дакота, перенесшая CoViD-19 в августе, отправилась в Турцию в сентябре. Хотя этого было делать нежелательно. Вот и результат.

Teleprogramma.pro желает Рите решить все проблемные вопросы и поскорее вернуться на Родину.