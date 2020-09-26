Актер сериала «СеняФедя» и другие звезды рассказали о хамстве на дорогах

Как оставаться спокойным за рулем? Как сохранить жизнь себе и окружающим? Как сделать так, чтобы на дорогах было спокойно и безопасно? Найти ответы на эти вопросы мы решили у звездных автомобилистов.

Ксения Лаврова-Глинка, актриса театра и кино

— Вы спокойный водитель? Легко ли вас вывести из себя?

— Я в принципе спокойный водитель. И без ложной скромности скажу — хороший водитель, все вижу на дороге, читаю все знаки. Двадцать лет безаварийного стажа. А про спокойствие есть такая поговорка: если водитель не ругается матом на дороге, значит, он не трезво оценивает ситуацию.

Я трезво вижу ситуацию на дороге, замечаю неадекватных водителей, поэтому порой и нервничаю, и ругаюсь. Сама я никогда не хамлю на дороге и всегда достаточно терпелива. Если вижу, что за рулем девушка, например, или пожилой человек, я всегда подожду, дам проехать, пропущу.

— Как распознаете потенциально опасного водителя?

— Здесь есть особый третий глаз, чутье. Я уверена, что водители на дороге связаны неким общим разумом, общим интеллектом. Я вижу, кто и как водит, я всегда знаю, какая машина может меня «подрезать», всегда это чувствую. Поэтому лучше дам дураку проехать, от греха подальше. Я их считываю на дороге.

— Что нужно сделать, для того чтобы сохранять спокойствие на дороге?

— Для того чтобы сохранять спокойствие, надо относиться ко всему философски. Важно соблюдать все правила ПДД. Но главное — это уважение. Если ты человека пропустишь, дашь ему дорогу, остановишься перед пешеходом, это же здорово. Причем это касается и пешеходов, которым иногда стоит тоже уважительнее относиться к автомобилистам. И внимательнее, конечно. Это же наша общая безопасность.

Михаил Тарабукин, актер, звезда сериала «СеняФедя» (СТС)

— Вы спокойный водитель? Легко ли вас вывести из себя?

— Скажем так, я стараюсь быть спокойным водителем, хотя меня вывести из себя очень легко. Но я работаю над собой очень кропотливо и планомерно. Иногда хочется на неадекватность и хамство на дороге отреагировать симметрично, как говорит наш президент. Но здесь я тоже над собой работаю. В мои годы давно уже нужно понять, что всех не переучишь. Но, конечно, хамства на дороге я не терплю и сам себе никогда такого не позволяю.

— Как распознаете потенциально опасного водителя?

— Опасного водителя определить очень просто — это «шахматисты», которые скачут по рядам, не включая поворотники, резко оттормаживаются, вот от таких людей нужно держаться подальше. Такой водитель может находиться под действием алкоголя и терять ему нечего.

— Что нужно сделать, для того чтобы сохранять спокойствие на дороге?

— Да в первую очередь нужно соблюдать правила и элементарную водительскую этику. Нужно быть вежливым, соблюдать дистанцию. Всегда думать за себя и за того парня, как поется в известной песне. Ни в коем случае нельзя считать, что ты один на дороге. Даже если это происходит в ночное время, в праздничный или выходной день и трафик не такой интенсивный, всегда надо смотреть по сторонам. Возьмем «подрезание» на дорогах.

Ты так перестроился, что человек, перед которым ты совершил этот маневр, вынужден бить по тормозам. Или тебя «подрезали», и уже ты резко тормозишь. Надо маневрировать осторожно. Еще в автошколе я зарубил себе на носу, что хороший водитель — это тот, у кого пассажиров не болтает по машине. А если их кидает из стороны в сторону, ты водитель очень плохой.

Ну и, конечно, улыбка, вежливость, спокойствие — это столпы безопасного и комфортного движения.

Александр Смол, ведущий Первого канала, программа «Видели видео?»

— Вы спокойный водитель? Легко ли вас вывести из себя?

— Мне кажется, манера вождения зависит от темперамента человека, от того, в какой среде он обучался. У меня отец очень реагировал на все происходящее, комментировал, и, наверное, это мне досталось от него. Всегда завидовал людям, которые способны сохранять спокойствие, как будто вообще не замечают никаких проблем. Но чем старше я становлюсь, тем, конечно, я более спокойный водитель. В спорных ситуациях на дорогах главное — не отвечать хамством на хамство. Если ты уподобишься хамам, вспылишь, это проявление слабости.

— Как распознаете потенциально опасного водителя?

— Мне кажется, что специально люди не стараются кому-то навредить. Водители для меня делятся на две категории: те, которые понимают, что их окружают другие люди, и те, которые ведут себя так, словно они одни на дороге. И если кто-то ведет себя неадекватно — не включает поворотники, не соблюдает скорость потока и так далее, — это сразу можно увидеть и понять, что человеку все равно, как едет большинство. Значит, он потенциально может быть опасен.

— Что нужно сделать для того, чтобы сохранять спокойствие на дороге?

— Моя племянница однажды рассказала мне историю. Она только начинала ездить и села за руль зимой в родном Красноярске. Было скользко, она ехала медленно и неуверенно. Ее поджимал внедорожник. Оттуда ей что-то кричали, сигналили, мигали фарами. Там сидели четверо крепких ребят. Потом они обогнали племянницу, увидели испуганную девушку за рулем и просто рассмеялись. А знали бы изначально, кто за рулем, наверняка помогли бы ей, а не возмущались. И когда на дороге меня кто-то сильно раздражает, мешает, я думаю: «А может, там сидит такая же девочка и ей нужна помощь на дороге?» Так что элементарная вежливость, улыбка и соблюдение ПДД способны творить чудеса.

Экспертное мнение

Заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

— Проявление эмоций за рулем недопустимо. И это даже не вопрос вежливости (хотя вежливость, безусловно, предотвращает многие проблемы). Когда человек начинает бурно выражать свое негодование, он банально отвлекается от управления транспортным средством. Специалисты выделяют четыре главных механизма отвлечения: визуальный, звуковой, биомеханический и когнитивный. Когда водитель выражает свой гнев в отношении другого участника движения, он запускает сразу три из них.

Визуальный: водитель фокусируется на своем обидчике и, конечно, перестает следить за дорогой. Биомеханический: водитель бурно жестикулирует или, к примеру, бьет руками по рулевому колесу и при этом гораздо хуже контролирует свой автомобиль. Наконец, когнитивный тип отвлечения: водитель думает только о том, как же плохо поступил с ним другой водитель (или пешеход), вместо того чтобы продолжать анализировать дорожную ситуацию.

Каждого из этих факторов достаточно для того, чтобы водитель перестал контролировать ситуацию. Сразу три механизма отвлечения, действующие одновременно, делают любого человека за рулем фактически слепым. Да, всего на несколько секунд. Но и этого может быть достаточно, чтобы произошло ДТП.

Поэтому, если вам на дороге встретился хам, не пытайтесь ответить ему тем же, чтобы вместо одного хама на дороге не появилось два. Помните, что ваша задача — безопасно завершить поездку, избежав ДТП. С «холодной головой» добиться этого намного проще.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».