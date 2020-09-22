Разбитые семьи и криминал: мужчины Марии Голубкиной

22 сентября актриса отмечает свое 47-летие. Одна или все же со спутником?

Отношения – это всегда не просто. Особенно, если у тебя вспыльчивый нрав. Актриса Мария Голубкина с детства отличалась боевым характером, и мужчин себе по жизни выбирала именно таких.

Она не скрывала, что увела Николая Фоменко из семьи, не побоялась осуждения общественности, когда сошлась с сидевшим за убийство Борисом Ливановым.

Даже во всеуслышание заявляла, что больше никогда не выйдет замуж. Но пословица гласит: «никогда не говори «никогда». К 47-ми годам Мария, кажется, остепенилась и нашла свое женское счастье.

О тернистом пути актрисы к любви смотрите в видео Teleprogramma.pro.