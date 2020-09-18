Какие подарки Пугачева и Галкин дарят детям: от хомяков и канареек до роботов и планшетов

18 сентября Лиза и Гарри стали старше на год – им исполнилось семь лет! Поздравляем!

Лиза и Гарри Галкины с детства привыкли к роскоши, не нужно долго гадать почему – фамилии родителей все красноречиво объясняют. Тем не менее, в детском саду, в школе и в окружении детей уверяют, что мальчик и девочка совсем не избалованы и не привыкли кичиться своим происхождением.

18 сентября двойняшки отмечают свой седьмой день рождения. Портал Teleprogramma.pro узнал, что ребята получили от знаменитых родителей и вспомнил, какие подарки наследникам вручали раньше.

Семь лет

В 2020 году 18 сентября выпало на пятницу, а так как Лиза и Гарри стали школьниками, то день рождения не является поводом для пропуска занятий. Так что подарками семья обменивалась ранним утром, за завтраком.

Первым слово взял Гарри, он поздравил всех причастных к знаменательному дню: маме вручил букет цветов, папе – улиток из картона, их же получила и сестра Лиза, а еще в ее честь брат прочитал стишок.

Когда пришел через Лизы, она начала с брата: ему досталось поздравительное письмо и пластиковая собака.

Родители в этот день не скупились: дети получили по конструктору Lego, наборам для учебы, а еще смартфоны и планшеты.

Шесть лет

К шестилетию наследников Алла Борисовна успела украсить огромный дом воздушными шарами, а когда Лиза и Гарри проснулись, Примадонна села за рояль.

Она исполнила любимую детскую мелодию, а именинники танцевали. После они преподнесли маме цветы и отправились выбирать себе подарки с няней и родственниками.

Гарри выбрал многофункционального робота-шпиона, который умеет говорить на английском языке, а Лиза накупила наряды. Первым делом после возвращения она похвасталась маме венком в голове.

А вот Максим Галкин присоединился к семейству только вечером, он был вынужден провести весь день на работе.

Пять лет

В 2018 году году, когда ребятам исполнилось по пять лет, мама и папа решили не покупать игрушки, а подарить детям домашних питомцев, чтобы приучать их к ответственности.

Лиза и Гарри получили по хомячку.

«Гарик, это твои любимые хомячки», — прокричала от радости Лиза.

Но на этом презенты не закончились, телеведущий притащил в комнату клетку с канарейками.

«А вот вам канарейки. Они очень красиво поют», — добавляет Примадонна.

Четыре года

В честь четырехлетия наследников родители устроили праздник в одном из загородных ресторанов, где все было украшено шарами и игрушками в виде диких животных. Гостями стали многие знаменитости, а одной из первых поздравить малышей приехала Лайма Вайкуле.

Детям надарили целую гору подарков, но больше всего маленькому Гарри понравилась камуфляжная форма, а Лиза осталась в восторге от роликовых коньков, которые ей подарила бабушка Алина.

Три года

Трехлетие наследников Примадонны встречали в семейном кругу. Родители преподнесли Лизе и Гарри велосипеды, которые были украшены бантиками и шарами.

Два года

Двухлетие Лизы и Гарри было отмечено в звездной компании родителей. Родители не стали афишировать подарки, но отметили, что «счастью два года».

Один год

Зато в честь первого дня рождения наследников Алла Борисовна и Максим Галкин закатили настоящий пир. С самого утра в замке кипела праздничная суета. Сначала приехала машина с продуктами. Следом за ней появился автобус с поварами и официантами. Фургон с надписью «Воздушные шары» привез сотню уже надутых гелием шаров, а из кондитерской доставили четырехэтажный торт в розовой и голубой глазури.

Среди гостей были Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Игорь Николаев с супругой и многие другие.

Вскоре к дому именинников потянулись машины различных ведомств, чиновники и другие люди. Побывал на празднике и бывший вице-премьер Игорь Шувалов.