Наряды Анны Нетребко: как она сочетает цвета и фактуры

Анна Нетребко блистает на сцене оперных театров по всему миру. Ее знает и любит публика. К ней приковано внимание миллионов поклонников.

Сейчас все переживают о здоровье артистки. На днях стало известно, что Анна серьезно заболела. Звезда призналась, что сейчас лежит в больнице с коронавирусом. Мы желаем Анне скорейшего выздоровления!

Оперная дива всегда эффектно выглядит на сцене, ведь зритель оценивает не только голос, но в внешний вид. Однако в обычной жизни Анна будто продолжает жить на сцене, ее образы для повседневных выходов порой даже краше концертных.

Мы восхищаемся не только голосом Нетребко, но и ее чувством стиля. Смотрите в видео Teleprogramma.pro, как умело она сочетает цвета и преподносит себя миру.