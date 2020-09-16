Сколько денег Петросян и Брухунова могли потратить на суррогатное материнство

А Teleprogramma.pro выяснила все подробности появления на свет новорожденного сына юмориста.

Известный юморист Евгений Петросян впервые показал наследника на своей странице в Инстаграме. «А вот и он – Ваган Евгеньвич Петросян», — подписал фото с улыбающимся розовощеким младенцем в голубом комбинезоне счастливый папа, кстати, отмечающий 75-летие.

Все тайное когда-нибудь становится явным. Эта известная поговорка нашла свое подтверждение на примере Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой. То, о чем ранее только судачили в кулуарах — подтвердилось. Юморист и его нынешняя жена действительно стали родителями и впервые подтвердили свой статус официально.

Как ранее сообщали СМИ и, в частности, Иван Ургант на программе «Вечерний Ургант», это счастливое событие произошло еще в декабре прошлого года в одной из элитных клиник Дубая. Хотя супруги тогда никак не комментировали эту новость.

Предполагается, что пара все-таки обратилась за помощью к суррогатной матери. Поскольку за это время никаких снимков, подтверждающих беременность Татьяны Брухуновой, в прессе не появлялось.

Судя по Инстаграм, супруги продолжали вести прежний образ жизни – ходили на театральные премьеры, путешествовали, посещали светские вечеринки. Поэтому новость о появлении ребенка прозвучала как гром среди ясного неба.

Что же, обеспеченные родители вполне себе могут позволить не менять свой прежний уклад. Кстати, если пара действительно прибегла к услугам суррогатной матери, то такая процедура, безусловно, влетела им в копеечку.

«Стань суррогатной матерью – подари жизнь. Вознаграждение от 1 000 000 рублей, плюс ежемесячные выплаты», — гласит информация на сайте одной из частных клиник.

Та же сумма называется и на сайте другого медицинского центра. А сумма ежемесячных выплат суррогатной матери составляет около 25 000 рублей в течение 9 месяцев. На срок беременности. Таким образом, звездные родители могли потратить на свое чудо около 1 225 000 рублей. Но эта сумма, конечно, может варьироваться.

Еще на одном сайте можно увидеть цифры от 1 200 000 рублей, плюс добавленные 30 000 рублей ежемесячных выплат.

Поклонники Петросяна меж тем продолжают поздравлять счастливого отца.

«Так выглядит счастье!», «Поздравляю от всей души. Здоровья вам и малышу!», «Поздравляем! Жизнь только начинается!» — пишут они.

Похоже, жизнь начинается не только у малыша Вагана, но и у его отца. Поклонники Евгения Вагановича отмечают, что после женитьбы на Татьяне Брухуновой юморист стал тщательно следить за своим здоровьем и заметно помолодел.

Впрочем, и сама Татьяна считает, что Петросян превратил ее жизнь в сказку.

«С днем рождения, Волшебник», — именно так она подписала первый совместный снимок с Евгением Вагановичем на своей странице в Инстаграм.

Teleprogramma.pro поздравляет пару с рождением сына и желает малышу здоровья!