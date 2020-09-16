Обвинения в допинге и абьюзе: что известно про нового адвоката Михаила Ефремова

Приговор за смертельное ДТП подорвал моральные силы Михаила Ефремова. Переночевав в СИЗО первую ночь, актер заявил, что Эльман Пашаев подставил его на восемь лет, которые дала судья.

На второй круг

Доверять свою судьбу Пашаеву во второй Ефремов оказался не готов. Бросил клич на поиск нового адвоката — кто сможет обжаловать приговор во второй инстанции и добиться снисхождения суда. Откликнулись многие, среди них был и Роман Филиппов – он трудится в московской юридической компании.

Получив известного клиента, юрист сразу же отключил телефон, чтобы избавиться от шквала звонков.

Коллеги правозащитника говорят, что он намерен представлять интересы Михаила Ефремова в суде апелляционной инстанции и, скорее всего, успел посетить клиента в СИЗО.

Обязательное условие, которое поставила перед защитником семья актера – не общаться с прессой, пока идет суд. Очевидно, хватило публичности Эльмана Пашаева и шоу, которое он устраивал на протяжении следствия и суда.

Юрист, спортсмен и просто красавчик

Популярность на Романа Филиппова пришла в тот день и час, когда актер озвучил свой выбор. Из открытых источников можно узнать, что родился защитник в Москве в 1978 году. После окончания школы решил связать свою жизнь с юриспруденцией, поступил на юридический факультет Московского государственного индустриального университета. Потом получил статус адвоката в палате Москвы и с тех пор трудится в данной сфере.

Помимо юриспруденции у Романа Филиппова есть еще одна страсть – это спорт. Он — чемпион России, Европы и мира по армрестлингу (вид борьбы на руках между двумя участниками — Прим. ред.). Успел не только завоевать громкие титулы, но и закончить Российский государственный университет физической культуры, а еще поработать тренером команды Управления МЖД по армрестлингу.

На странице Романа Филиппова в Facebook много фотографий с соревнований и из спортзала, но последние семь лет новые снимки не добавляются. Про то время известно, что он выступал в весовой категории до 90 килограммов. Пять раз входил в состав российской сборной.

В 2014 году на форуме сайта armpower.net Филиппова обвинили в злоупотреблении анаболиками. Пользователь по имени Катерина обвинила спортсмена в применении данных препаратов. Примечательно еще и то, что девушка представилась женой Филиппова.

«Он агрессивен, бил меня и угрожал ребенку, гуляет с разными бабами, превратился просто в нелюдя!», — писала Катерина.

Многие увидели в данных обвинениях провокационный подтекст. Сам спортсмен объяснил, что слова — клевета, а он переживает сложный жизненный период.

«Я действительно развожусь с супругой Екатериной, но это не значит, что можно клеветать в мою сторону. Я никогда не поднимал руку на своих родных и близких, не гулял на стороне. Сейчас же я получаю угрозы и предупреждения, но все это – сплошной бред, клевета», — объяснит тогда Роман Филиппов.

Став юристом, мужчина не забросил спорт. Сейчас он занимает должность директора Автономной некоммерческой организации детско-юношеской спортивной школы «Олимпик», а также руководит некоммерческой организацией «Фонд поддержки образования и спорта».

Что касается личной жизни Романа Филиппова, то о ней пока ничего не известно. Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.