Как Евгений Петросян выглядел 60 лет назад: редкие фото юмориста

16 сентября народный артист Евгений Петросян отмечает 75-летие. Для нового телесезона команда юмориста успела снять четыре выпуска «Петросян-шоу», а юбилейный бенефис только начинают готовить. Правая рука и командир во всех рабочих делах Евгения Вагановича — его пятая жена, 31-летняя Татьяна Брухунова. По слухам, из-за этого брака с Петросяном не общается дочь. Юбилей — хороший повод родне помириться, а нам — полистать семейный фотоальбом юмориста.

1952

Женя Петросянц (настоящая фамилия маэстро) с мамой Беллой в родном Баку. Папа артиста — профессор математики, мама — инженер по образованию, занималась семьей. С 12 лет мальчик выступал на сцене. «Когда я был маленький, мы с мамой шли в кино. Помню, она была в красивом платье, радостная, мы над чем-то смеялись, что-то обсуждали, и вдруг она грустно сказала: «Пройдут годы, ты станешь взрослым, а меня не будет… Ты будешь меня вспоминать?» — говорит Евгений Ваганович. — Я горько заплакал. Как это так — мамы не будет?! Я не понимал! Прошло 50 с лишним лет, как моей мамы не стало, и, наверное, каждый день я ее вспоминаю».

1970

На этом фото Евгений Петросян со второй женой Анной — дочерью оперного певца Ивана Козловского. Но Петросян связями тестя не пользовался. И к Утесову в те годы попал без протекций — мэтр увидел Петросяна на концерте и позвал к себе конферансье. Аня была старше Жени на 7 лет, их брак продлился всего полтора года. Жена от Петросяна сбежала, полюбив грека. Третий брак Петросяна с искусствоведом Людмилой тоже был скоротечным — продлился чуть больше года.

1975

Здесь дочери юмориста Викторине 7 лет. Ее мама — первая жена Петросяна — погибла в аварии, девочку воспитывал отец. Училась она хорошо, мечтала стать артисткой, но папа отговорил. Поэтому Викторина окончила истфак МГУ с красным дипломом, некоторое время организовывала в Москве художественные выставки. Потом вышла замуж за американца и уехала в США. У Викторины бизнес, двое взрослых сыновей, а недавно она стала бабушкой.

2016

На четвертой супруге Елене Степаненко Петросян был женат 33 года. В загсе артистов развели, а совместно нажитое имущество они еще делят в суде. На фото Степаненко с Викториной — дочерью экс-мужа. У Елены с падчерицей дружеские отношения, после развода Викторина ее поддержала и даже позвала жить к себе в Америку. Степаненко переезжать отказалась, но в гости приехать обещает. Говорят, что Елена Григорьевна свое имущество собирается завещать Викторине — своих детей у артистки нет.

2020

По слухам, Евгений Петросян с пятой женой Татьяной весной стали родителями: мол, суррогатная мать родила им сына. Но сами молодожены это радостное событие не комментируют — личная жизнь под семью замками. Рядом с молодой женой Евгений Ваганович молодеет день ото дня: занимается спортом, стал модником, не пропускает знаковых премьер и даже фотосессии заказывает у раскрученных в Инстаграме фотографов. Жизнь у Петросяна бьет ключом, как у сорокалетних коллег.