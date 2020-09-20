Раскрепостилась и воспарила: как Кристина Асмус живет после развода с Гариком Харламовым

Главным светским событием лета со знаком плюс стал развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Что же тут хорошего?

Ну очевидно, что комик и актриса теперь свободно себя чувствуют, не топят горе в бутылке и не собираются сигать с обрыва. Гарик водит дочь в школу и готовится обшутить развод в новых выпусках Comedy Club, Кристина загорает на пляжах Геленджика. «Телепрограмма» представляет фотоподборку из жизни Асмус, подтверждающую, что жизнь после развода есть.

Роль в фильме «Текст», из-за которой якобы разошлись Харламов и Асмус, это еще цветочки. Впереди — ягодки. Фильм «Китобой», снятый при поддержке Алексея Учителя, в котором у актрисы роль девушки, зарабатывающей на жизнь в секс-видеочате.

Первая после освобождения от обручального кольца шутка была довольно дерзкой: Кристина выложила на своей страничке фрагмент спектакля, в котором за сценой долго, громко и чувственно голосом имитирует половой акт, пока другая актриса на сцене читает свой монолог. «После развода оргазм только такой» — гласит подпись к ролику.

Съемки в дебютном фильме Алексея Чадова «Джон» породили массу слухов о новом романе Кристины.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — пишет Кристина в Инстаграме. И фанаты скандируют, как во время концерта: «Еще! Еще!»

А вот как Кристина выглядит в свободное от работы время.

Ну и кто еще после этого сомневается, что развод — вовсе не приговор для женщины?

В новом шоу «Золото Геленджика» на ТНТ (адаптации японского формата «Замок Такэси») актриса выполняет роль соведущей Ивана Охлобыстина, которая помогает представлять участников.

«Золото Геленджика» по воскресеньям в 19.00 на ТНТ