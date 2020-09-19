Как семья Михаила Ефремова учится жить без денег актера

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер зарабатывал до 70 млн рублей в год, но оставил семью без серьезных сбережений.

Этой осенью свой 57-й день рождения Михаил Ефремов встретит в колонии (артист родился 10 ноября). На прошлой неделе он получил 8 лет колонии общего режима. По всей видимости, впервые за долгие десятилетия артист будет в этот день трезвым. Впрочем, как и во все другие дни. Отвечать за пьяное ДТП, в котором по его вине погиб человек, Ефремов будет по всей строгости закона.

Друзья помогут

У Михаила Ефремова шестеро детей: 32-летний Никита, 29-летний Николай, 19-летняя Анна-Мария и несовершеннолетние наследники от нынешней жены Софьи — 16-летняя Вера, 13-летняя Надя и 10-летний Борис. Двое старших сыновей играют в театре и снимаются в кино, давно зарабатывают на жизнь самостоятельно. С жильем у них проблем тоже нет — Никите отец успел подарить квартиру в центре столицы, Коле вопрос с жильем помогла решить мама Евгения Добровольская.

С Анной-Марией все сложнее. Мама Михаила Ефремова, народная артистка Алла Покровская, умерла год назад — свою квартиру в центре завещала сыну, а он поселил туда старшую дочь. Все бы ничего, но девушка толком нигде не работает, так что отец не скупился на ее содержание.

Анна-Мария — девушка непростая. С некоторых пор она стала ходить по телевизионным ток-шоу и за гонорар признаваться в нетрадиционной ориентации. Ее мать, бывшая актриса Ксения Качалина, страдает тяжелым алкоголизмом, много лет нигде не работает, дочь с ней давно не общается. Все расходы экс-жены оплачивал Михаил Ефремов.

Что же с Качалиной будет теперь? Друзья осужденного актера обещают, что будут содержать ее в складчину. «Всем миром будем помогать, скидываться, пока Миши не будет», — пообещала друг семьи Ефремовых ресторатор Татьяна Беркович.

А вот Анне-Марии пора бы устроиться на работу хотя бы официанткой или курьером или найти другой способ подработки, считают в окружении семьи. Впрочем, без куска хлеба и она не останется: жена Ефремова Софья Кругликова уже пообещала Михаилу не бросать девушку без финансовой помощи.

Кругликова работает в Академии Гнесиных, она доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие дисциплины. У нее есть часы преподавания и в Институте современного искусства. Кроме того, Софья подрабатывает как звукорежиссер и саунд-продюсер в коммерческих проектах. Но даже всех ее заработков не хватит, чтобы обеспечить детям тот уровень жизни, к которому они привыкли.

Михаил Ефремов только за один выход на сцену в антрепризных спектаклях получал от 300 тыс. руб. Были еще и гонорары за съемки в кино, заказники. Доходы артистов нестабильны — то густо, то пусто, но по самым поверхностным прикидкам у Ефремова за год могло набегать 50 — 70 млн руб. При этом жена актера сообщила, что сбережений на черный день у нее нет: мол, муж помогал не только родным, но и друзьям. Не копили, не экономили, жили здесь и сейчас.

Как же Софья Кругликова будет выкручиваться, потеряв на ближайшие годы кормильца? В окружении семьи нам рассказали, что женщина попыталась сдать дом семьи близ Юрмалы, однако пока желающих не нашлось, так как туристов в этом году немного. А ведь нужно продолжать платить зарплату семейной паре, которая следит за дачей и участком. Эти расходы, как и гонорары помощникам по хозяйству, Кругликовой самой не потянуть.

Пока Софья решила отказаться от домработницы и няни, чтобы сэкономить. В ближайшее время ей нужно выплатить 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова — так решил суд. Эти деньги Софья намерена перевести со счета мужа.

Тонуть в печали многодетной матери некогда. Софья планирует завершить ремонт в квартире в Плотниковом переулке, где сидел под домашним арестом Ефремов. У семьи есть загородный дом в Подмосковье, но сдавать его Софья пока не хочет — сыну Борису необходимо чаще бывать на свежем воздухе — мальчик унаследовал от отца астму.

Дети посещают платные занятия с репетиторами, кружки и секции — здесь все остается без изменений. В крайнем случае можно продать что-то из многочисленной недвижимости, да и друзья семьи из России и зарубежья обещали не бросать.

Артист на зоне

Иван Охлобыстин, Никита Высоцкий, Гарик Сукачев будут слать другу на зону продукты, книги. В СИЗО Михаил Ефремов приехал с наличными — эти деньги уже зачислили на его счет, на них он сможет делать покупки в местном магазине. Ужин из картофельного пюре с вареной селедкой Ефремова не напугал: «Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил».

Артист пообщался с представителями Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания. Михаил Олегович сообщил, что в комнате на восемь человек у него пока всего два соседа, претензий к условиям содержания нет, со здоровьем все нормально.

В ожидании апелляции осужденный времени даром не теряет: переговорил с сотрудниками СИЗО, и ему дали добро на чтение вслух пьесы «Пар» Ивана Охлобыстина. Незадолго до смертельного ДТП Охлобыстин написал эту пьесу специально для Ефремова — он должен был поставить ее в театре.

«Пар» вышел мистическим: персонажа, которого должен был играть сам Ефремов, по пьесе звали Михаил Олегович Камергерский, он погибает в конце.

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В реальности в том роковом ДТП 8 июня погиб курьер Сергей Захаров. Пока Михаил Ефремов проходит карантин, а позже он наверняка сможет поставить пьесу Охлобыстина в театре при колонии — времени у него будет предостаточно. Кстати, у многодетного отца есть все шансы выйти из колонии условно-досрочно через четыре года, а то и раньше, попав под амнистию. Для этого Ефремову нужно продемонстрировать образцовое поведение, которого ему так не хватало в суде.