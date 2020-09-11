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Кравченко на съемках «Сватов» приударила за Добронравовым? Интересные факты про сериал

Teleprogramma.pro вспоминает самые яркие съемочные эпизоды сериала.

Кравченко на съемках «Сватов» приударила за Добронравовым? Интересные факты про сериал
Федор Добронравов. «Экспресс-газета»/фото: Руслан Вороной

11 сентября день рождения отмечает народный артист России Федор Добронравов. Актер – действительно народный в самом широком смысле. Роль Ивана Будько в сериале «Сваты» принесла Добронравову поистине всеобщую зрительскую любовь.

Хотя сам артист считает, что такой образ – это палка о двух концах. Мол, зрители запомнили именно колоритного Будько, тогда как другие его роли остались практически незамеченными. А ведь на счету Федора Викторовича десятки ярких образов в кино и театре. Но, видимо, Будько затмил собой всех…

Кадр из сериала «Сваты»
Кадр из сериала «Сваты»

Первая серия сериала «Сваты» украинской студии «Квартал 95» вышла еще в 2008 году. Многосерийный фильм рассказывал о противостоянии представителей двух семей – деревенских жителей Будько и типичных городских интеллигентов Ковалевых.

По сюжету сериала, молодые родители Максим и Мария Ковалевы уезжают отдыхать в Италию, и им не с кем оставить пятилетнюю дочку. Сначала бабушки и дедушки с обеих сторон отказываются сидеть с внучкой, а потом приезжают к ней все разом. Вот тут и начинается конфликт интересов и борьба за любовь любимой Жени. Правда, в следующих сезонах сваты все же научатся сосуществовать мирно.

Интересно, что роль Ивана Будько изначально писалась под самого Федора Добронравова. Продюсеры проекта понимали, что этот обаятельный и харизматичный актер, наверняка, запомнится зрителям. И не только им…

Кадр из сериала «Сваты»
Кадр из сериала «Сваты»

В начале съемочного процесса даже появлялись слухи, что партнерша Добронравова по сериалу Татьяна Кравченко платонически влюблена в артиста. И ради него старается привести себя в самую лучшую форму. Но якобы однажды Федор Добронравов отвел актрису в сторонку, сказал, что женат и очень любит свою жену.

И это действительно так. Добронравов не раз признавался, что жена всегда поддерживала его в самых тяжелых ситуациях, давая возможность заниматься любимой профессией, не отвлекаясь на посторонние дела. На ее же плечи легли все заботы о детях – Иване и Викторе, которые тоже выбрали для себя актерский путь. Они, кстати, сыграли эпизодическую роль в сериале «Сваты» — милиционеров, которые задерживают героя Добронравова во время его пьяного дебоша.

Съемки шести сезонов сериала «Сваты» проходили вплоть до 2012 года. Планировалось, что в полюбившемся зрителям проекте будет поставлена точка. Но потом создатели фильма объявили, что он получит продолжение. Правда, в 2015 году из-за политической ситуации на Украине о съемках пришлось забыть.

Съемочный сезон, проходивший на территории Белоруссии и Грузии, снова стартовал в июле 2017 года. Но в ноябре картину запретили показывать на Украине, поэтому съемки временно приостановились.

Федор Добронравов. «Экспресс-газета»/фото:
Федор Добронравов. «Экспресс-газета»/фото: Руслан Вороной

В итоге они снова возобновились в начале этого года и продолжались вплоть до марта. Но из-за вмешательства коронавируса снова заморозились. И, по словам Федора Добронравова, съемочный период может возобновиться не раньше 2021 года.

А верный зритель снова же будет ждать появления Федора Викторовича и других артистов сериала «Сваты» на экране.

Ну а пока Teleprogramma.pro поздравляет Федора Добронравова с днем рождения и желает ему здоровья и новых творческих побед!

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день рождениясватыФедор Добронраов