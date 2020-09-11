Кравченко на съемках «Сватов» приударила за Добронравовым? Интересные факты про сериал

11 сентября день рождения отмечает народный артист России Федор Добронравов. Актер – действительно народный в самом широком смысле. Роль Ивана Будько в сериале «Сваты» принесла Добронравову поистине всеобщую зрительскую любовь.

Хотя сам артист считает, что такой образ – это палка о двух концах. Мол, зрители запомнили именно колоритного Будько, тогда как другие его роли остались практически незамеченными. А ведь на счету Федора Викторовича десятки ярких образов в кино и театре. Но, видимо, Будько затмил собой всех…

Первая серия сериала «Сваты» украинской студии «Квартал 95» вышла еще в 2008 году. Многосерийный фильм рассказывал о противостоянии представителей двух семей – деревенских жителей Будько и типичных городских интеллигентов Ковалевых.

По сюжету сериала, молодые родители Максим и Мария Ковалевы уезжают отдыхать в Италию, и им не с кем оставить пятилетнюю дочку. Сначала бабушки и дедушки с обеих сторон отказываются сидеть с внучкой, а потом приезжают к ней все разом. Вот тут и начинается конфликт интересов и борьба за любовь любимой Жени. Правда, в следующих сезонах сваты все же научатся сосуществовать мирно.

Интересно, что роль Ивана Будько изначально писалась под самого Федора Добронравова. Продюсеры проекта понимали, что этот обаятельный и харизматичный актер, наверняка, запомнится зрителям. И не только им…

В начале съемочного процесса даже появлялись слухи, что партнерша Добронравова по сериалу Татьяна Кравченко платонически влюблена в артиста. И ради него старается привести себя в самую лучшую форму. Но якобы однажды Федор Добронравов отвел актрису в сторонку, сказал, что женат и очень любит свою жену.

И это действительно так. Добронравов не раз признавался, что жена всегда поддерживала его в самых тяжелых ситуациях, давая возможность заниматься любимой профессией, не отвлекаясь на посторонние дела. На ее же плечи легли все заботы о детях – Иване и Викторе, которые тоже выбрали для себя актерский путь. Они, кстати, сыграли эпизодическую роль в сериале «Сваты» — милиционеров, которые задерживают героя Добронравова во время его пьяного дебоша.

Съемки шести сезонов сериала «Сваты» проходили вплоть до 2012 года. Планировалось, что в полюбившемся зрителям проекте будет поставлена точка. Но потом создатели фильма объявили, что он получит продолжение. Правда, в 2015 году из-за политической ситуации на Украине о съемках пришлось забыть.

Съемочный сезон, проходивший на территории Белоруссии и Грузии, снова стартовал в июле 2017 года. Но в ноябре картину запретили показывать на Украине, поэтому съемки временно приостановились.

В итоге они снова возобновились в начале этого года и продолжались вплоть до марта. Но из-за вмешательства коронавируса снова заморозились. И, по словам Федора Добронравова, съемочный период может возобновиться не раньше 2021 года.

А верный зритель снова же будет ждать появления Федора Викторовича и других артистов сериала «Сваты» на экране.

Ну а пока Teleprogramma.pro поздравляет Федора Добронравова с днем рождения и желает ему здоровья и новых творческих побед!