Что нужно сделать Ефремову, чтобы выйти раньше срока: видеокомментарий адвоката

Суд над Михаилом Ефремовым завершился. Актер получил восемь лет лишения свободы и отправился отбывать свой срок. Адвокат Эльман Пашаев, конечно, подал на апелляцию, но вряд ли это что-то изменит.

Приговор разделил россиян буквально на два лагеря. Кто-то считает, что актер заслужил столь длительное наказание, так как в процессе суда начал «отмазываться». А кто-то уверен, что срок Ефремову могли бы и уменьшить.

Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Факт уже свершился. Точка в деле поставлена. Теперь актеру нужно думать о том, как раньше времени выйти из тюрьмы, если такое вообще возможно.

И об этом мы спросили известного адвоката Юрия Шеля.