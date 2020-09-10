Любимые мужчины Ларисы Долиной — видеообзор

Лариса Долина на сцене вот уже 52 года! За это время она выступала в ресторанах, играла в мюзиклах, снималась в кино и стала большой звездой эстрады. Ее песни знают и любят миллионы людей.

В личной жизни певицы тоже кипели бурные страсти. Все ее мужья – личности творческие, а двум таким людям уживаться, как известно, не просто.

Только с третьим мужем она обрела женское счастье, несмотря на то, что он младше ее на 13 лет. Впрочем, о любимых мужчинах Ларисы Долиной смотрите в видео Teleprogramma.pro.