От Собчак до Крида: рейтинг самых богатых блогеров по версии Forbes

Вы все еще удивляетесь, почему так старательно афишируют личную жизнь в Инстаграме Тодоренко, Бородина и другие знаменитости?

Ответ прост — аудитория приходит к ним как раз за этими подробностями, как бытовыми, так и профессиональными, а чем больше аудитория, тем охотнее рекламодатели заключают контракты и быстрее растут доходы.

Журнал Forbes представил рейтинг блогеров, которые больше других зарабатывают в Инстаграме. Анализ доходности аккаунтов российских инстаграм-блогеров заказывали исследовательской компании.

Стоимость одной рекламной публикации в Инстаграме зависит от множества особенностей контракта, но у звезд из этого рейтинга, как правило, варьируется от 300 — 500 тысяч рублей. Давайте познакомимся со счастливчиками из первой десятки рейтинга.

1. Ксения Собчак — $1,48 млн (110 млн руб.) за год

У телеведущей в Инстаграме почти 8 миллионов подписчиков. Рекламу звезда берет избранно, текст заказчика ее сотрудники правят в стилистике Инстаграма Ксении Анатольевны. Собчак и технику рекламирует, и косметику. Кстати, ее общий задекларированный доход за минувший год — 185 миллионов рублей.

2. Полина Гагарина — $0,89 млн (66,4 млн руб.) за год

У Полины 8,4 миллиона подписчиков. Эти цифры поддерживаются и удачным репертуаром, и концертным шоу, и работой наставницей в «Голосе»: телеэфиры — весомый вклад в популярность. Поэтому и востребованность у рекламодателей растет.

3. Ида Галич — $0,85 млн (62,7 млн руб.) за год

Количество подписчиков Иды — 7,1 миллиона. Когда-то она начинала с вайнов (короткие юмористические ролики) в Инстаграме и шоу на YouTube, теперь еще проект «Такие родители» на «Пятнице!» ведет. Галич обрадовалась попаданию в рейтинг, подчеркнув, что в отличие от большинства коллег она не берется рекламировать гивы (розыгрыши призов, во время которых привлекают подписчиков в блоги спонсоров). Якобы ей недавно 15 миллионов за гив предложили, а она отказалась.

4. Ксения Бородина — $0,77 млн (56,8 млн руб.) за год

У Ксюши 15 миллионов человек в Инстаграме, поэтому рекламы хватает. Бородина рекламирует множество вещей и услуг для детей. Инстамамы так и манят рекламодателей — считается, что их аудитория наиболее активна в онлайн-покупках. Муж Бородиной Курбан Омаров, увидев рейтинг, пошутил: зачем работать с такими доходами жены — все равно не догонишь.

5. Анастасия Ивлеева — $0,61 млн (44,3 млн руб.) за год

У блогера и телеведущей почти 18 миллионов подписчиков. Настя выполняет одно из главных маркетинговых правил успешного блогера: много фото без макияжа, рассказов о звездных буднях, порой даже с нецензурной бранью.

6. Регина Тодоренко — $0,6 млн (44,3 млн руб.) за год

У Регины 8,6 миллиона подписчиков. Регина рекламирует различные товары и услуги в социальной сети, также не стесняется проводить гивы.

7. Елена Темникова — $0,6 млн (44,3 млн руб.) за год

У певицы и автора песен — 5,2 миллиона подписчиков. В Инстаграме у Лены фотки при полном параде — красивые картинки жизни селебрити. Темникова — продвинутая звезда, поэтому у нее много рекламы технологичных новинок.

8. Хабиб Нурмагомедов — $0,6 млн (44,3 млн руб.) за год

У знаменитого борца подписчики в Инстаграме со всего мира — их уже 21 миллион. Рекламу менеджмент спортсмена ставит избирательно, при этом самую разную. К примеру, в Инстаграме Нурмагомедова можно найти рекламу масла черного тмина, строительной компании или визового центра.

9. Ольга Бузова — $0,6 млн (44,3 млн руб.) за год

Кто не знает Олю? Олю знают как минимум 21 миллион почитателей в Инстаграме. Говорят, что интернет-магазины перед рекламой у Бузовой какого-то товара заполняют им склады основательно, потому что продвижение с помощью ведущей «Дома-2» всегда работает. Очередной прорыв в этой сфере доходов Ольге прогнозируют в том случае, если она решит стать мамой.

10. Егор Крид — $0,57 млн (42 млн руб.) за год

13 миллионов фанаток в Инстаграме Крида забрасывают его сердечками. Поклонницы Крида — девушки восприимчивые, он сам парень позитивный, жених перспективный, поэтому производители смартфонов, чипсов и других ориентированных на молодежь продуктов рады возможности публиковать свою рекламу в аккаунте певца.