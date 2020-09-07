Вертолет с розами, стрельба в воздух и лезгинка: как прошла свадьба племянника Кадырова

Рамзан Ахматович лично руководил праздником и несколько раз пускался в пляс.

Свадьбы на Кавказе проходят шумно и весело, с соблюдением десятков красивых традиций и с тщательным вниманием к мелочам.

Не обходится и без стрельбы, но и этот факт на кавказских свадьбах мало кого удивляет. Особенно, если среди приглашенных гостей глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Одна из таких свадеб отгремела на выходных в Чечне. Женился племянник Рамзана Ахматовича — боец спортивного клуба «Ахмат» Абубакар Кадыров.

Миллионы алых роз

Торжеством лично руководил высокопоставленный родственник жениха, после в личном аккаунте Рамзана Ахматовича появилось видео события. Празднество началось в доме невесты, откуда жених забрал свою суженную.

Девушка, спрятавшая лицо под белоснежной вуалью, встречала дорогих гостей на пороге. После соблюдения всех церемоний, невеста, одетая в платье, расшитое замысловатыми узорами, покинула отчий дом.

Под руку с женихом она вышла на улицу, где пару ждали многочисленные гости, а еще вертолет с лепестками роз, кареты и благородные скакуны.

К банкетному залу молодожены отправились в каретах, а уже около места торжества будущие супруги пересели на скакунов.

Рамзан Кадыров преподнес племяннику папаху и бурку — символы настоящего горца. Абубакар Кадыров тут же продемонстрировал свое мастерство: он буквально заставил коня танцевать перед невестой.

Как только пара вошла во двор дворца торжеств, сверху на них полетели миллионы лепестков роз.

«Друзья! Сегодня в жизни Кадыровых произошло яркое и прекрасное событие, которое не оставило равнодушным ни одного члена нашего большого рода. Женился мой дорогой племянник, хафиз священного Корана, молодой и перспективный боец спортивного клуба «Ахмат» Абубакар Кадыров! Я всегда старался относиться к Абубакару с отцовской заботой, поддерживал во всех его благих начинаниях, — пишет в соцсетях Рамзан Кадыров. — За свою жизнь он ни разу не поставил меня в затруднительное положение, всегда вызывал только гордость и уважение», — поделился после события Рамзан Кадыров со своими подписчиками.

Среди гостей была замечена старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова, недавно она стала заместителем министра культуры республики. Премьер-министр Муслим Хучиев, друг детства Кадырова и командир отряда СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов, тренер детей Рамзана Ахматовича и знаменитый боксер Абдул-Керим Эдилов и многие другие.

Гости пустились в пляс, каждый вышел в круг и исполнил танец в честь молодых. Пренебрегать традицией не стал и Рамзан Кадыров, сначала он станцевал вместе с супругой Медни Мусаевной, а потом и с другими гостьями.

В завершении невеста преподнесла семье мужа воду из высокого кувшина. Эта традиция символизирует объединение семей: самые близкие родственники парня выпили по бокалу и сказали слова благодарности девушке.

Не обошлось и без стрельбы: жених несколько раз выстрелил в воздух в знак радостного события.