«Машков расправляется с кумовством»: Садальский о ситуации вокруг кадровых перестановок в «Табакерке»

Коллектив Театра Табакова покидает актер Максим Матвеев. Как прокомментировал сам худрук «Табакерки» Владимир Машков на открытии нового театрального сезона, уход Матвеева связан с его большой занятостью в кино.

А если артист, по мнению Машкова, отдает предпочтение кинематографу в ущерб театру, то он должен уйти. (Кстати, планируется, что в спектакле «Кинастон» Максима Матвеева заменит Юрий Чурсин). При этом Максим Матвеев значится в списках приглашенных артистов — то есть, тех, кто получает гонорар за каждый выход к зрителю.

По той же причине Владимир Машков еще в прошлом году попрощался и с Павлом Табаковым. Недавно в статус приглашенных актрис перешли Роза Хайруллина и Андрей Фомин.

По слухам, кадровые перестановки в коллективе могут продолжиться. Почему уходят артисты? Что происходит в легендарной «Табакерке»? Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала актеру Станиславу Садальскому.

«Я не был в Театре Табакова. Но скажу вот что: я ненавижу в театре кумовство. А Владимир Машков, на мой взгляд, успешно расправляется с этим явлением. Немирович-Данченко правильно говорил, что театр стоит на растоптанных актерских самолюбиях, — пояснил Стас Садальский. Однажды я пришел в Театр на Таганке – посмотреть спектакль «Снегурочка», где главную роль играла дочь Ирины Апексимовой (актриса Дарья Авратинская – ред.). Это замечательная пьеса Островского, но поставлена она так, что даже не видно лиц актеров. На мой личный взгляд, Дарья профнепригодна, но при этом она царит на сцене. Это было просто ужасно, я еле выдержал первый акт. Я понимаю, что для Ирины Апексимовой дочь важнее коллектива, но все-таки это театр. Тогда нужно создавать свою частную антрепризу и платить за дочку. Апексимова сделала хороший театр, но семейственность ни к чему хорошему не приведет. А Машков, на мой взгляд, движется в правильном направлении. И у меня к нему просто бесконечное уважение».

Напомним, Ирина Апексимова является Директором Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке с марта 2015 года.

Teleprogramma.pro же будет следить за развитием ситуации.