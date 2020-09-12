Петросян, вокзал, курорт: как Евгений Петросян провел отпуск с молодой женой в Сочи

Вот и перед поездкой в Сочи она заранее позаботилась о бронировании столика в самом модном ресторане и договорилась об экскурсиях, делая все для того, чтобы супругам потом было о чем вспомнить.

«Взял козла за рога!»

Отдыхающие заметили, что существенная разница в возрасте супругов стала менее заметна. 74-летний Евгения Петросян похудел, стал более подтянутым и энергичным рядом с 31-летней Татьяной. Правда, случались у супругов и дни, которые они проводили раздельно.

«Сочи — это сейчас место встречи, которую отменить нельзя, здесь можно встретить многих», — отметил артист, намекая на закрытые из-за пандемии границы. Петросян пересекся на курорте со старыми друзьями, много времени проводил в рабочих хлопотах. Татьяна в одиночестве на скучала, гуляла по живописной территории закрытого санатория имени Орджоникидзе — супруга артиста заранее договорилась с фотографом и устроила здесь профессиональную фотосессию.

Среди экскурсий самой запоминающейся стала поездка на экоферму Экзархо. Евгений Ваганович свои эмоции описывал так: «На высоте 450 метров над уровнем моря расположена ферма со всевозможными животными: лошади, козы, овцы, куры, кролики. Есть даже летающие куры. Чудный ресторанчик, где можно отведать местную продукцию.

По вечерам проходят мероприятия: катания на воздушном шаре или просмотр фильма под звездным небом на стоге сена, конные прогулки по живописным местам. Лепота!» Парочка устроила фотосессию с дружелюбными козочками на ферме — Евгений Ваганович делал фото и видео для Инстаграма жены, а она — для его соцсетей. «Взял козла за рога!» — так подписал артист одну из фотографий.

В общем, отдых у супругов выдался разнообразным, при этом и о традиционных «курортных ценностях» — например, солнечных ваннах у бассейна — пара тоже не забывала. Ну а результат съемок «Юморины» мы тоже очень скоро увидим.

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Шмотки стильные, номера отдельные

Татьяна, напомним, не только жена, но и директор Евгения Петросяна. В Сочи пара приехала не только отдыхать, но и работать. А чтобы одно не мешало другому, семейство прибыло в город еще до начала съемок новой концертной программы Евгения Вагановича. «Даже не верится, но это был первый перелет за пять месяцев!» — делится эмоциями Татьяна. На прошлой неделе в Сочи несколько дней подряд снимали «Юморину», а пока монтировались декорации и съезжались артисты со всей страны, супруги наслаждались бархатным сезоном. Он, кстати, оказался весьма знойным (температура днем поднималась до 39 градусов), поэтому Евгений Ваганович и Татьяна старались по возможности планировать культурно-массовую программу так, чтобы не попасть в самое пекло.

В отеле, где поселилась пара, отметили, как изменился Петросян — юморист каждый день появлялся в новых ярких брендовых вещах. Сумка у мэтра от Louis Vuitton, шляпа — от Gucci, ну и остальные детали гардероба подобраны со вкусом. Все это — плоды стараний супруги, которая знает толк в моде. Интересно, что поселились муж и жена в отдельных номерах, но часто заходили друг к другу в гости.

Брухунова никогда не скрывала, что кошеварить не умеет, и дома супругам готовит помощница по хозяйству. На курорте, к счастью, кулинарные таланты и не требуются — супруги обедали в ресторанах. Список заранее подготовила Брухунова, изучив отзывы и заручившись рекомендациями подписчиков в соцсетях. Чтобы попасть в самый модный сочинский ресторан Mamai-Cale, пришлось заранее, еще в Москве, позаботиться о бронировании столика.

Впечатлениями после его посещения артист поделился в Инстаграме: «Еда на очень высоком уровне. Есть даже специальное приспособление, которое отпугивает комаров!» Евгению Ванановичу и его супруге особенно понравились три блюда. Мы заглянули в меню и приценились к ним. Хачапури на вертеле — 510 рублей, ризотто с морепродуктами — 1350 рублей, десерт мильфей с голубикой — 560 рублей.