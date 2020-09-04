«Египетской силы» больше нет: Бориса Клюева проводили в последний путь со слезами на глазах

В Москве простились с народным артистом России Борисом Клюевым. Проводить его в последний путь пришли актеры Людмила Поргина, Валерий Баринов, Станислав Дужников, Екатерина Волкова, Людмила Полякова и многие другие коллеги по цеху, студенты ВТУ им. Щепкина, где Борис Владимирович являлся заведующим кафедры актерского мастерства, и просто поклонники его таланта.

больше по теме Борис Клюев при жизни помогал с устройством на работу своим бывшим одноклассникам Анатолий Мехтенев отметил, что актер был его настоящим другом.

Церемония прощания проходила в Малом театре, которому Борис отдал практически 50 лет своей жизни. Театралы знали его по спектаклям «Пиковая дама», «Маскарад», «Мольер» и многим другим постановкам.

Широкая аудитория же запомнила Бориса Клюева по роли Николая Петровича в знаменитом ситкоме «Воронины» и его коронной реплике «Египетская сила».

«Сколько ролей он сыграл. Все до сих пор смеются над его фразой «Египетская сила» в сериале «Воронины». Он запомнился мне любовью и нежностью. Он умел любить и дорожил дружбой. Уверена, что Борис Клюев попадет в рай», — сказала вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина.

В 80-е годы Борис Клюев сыграл Сергея Дубова — агента ЦРУ под псевдонимом «Трианон» в знаменитом шпионском детективе «ТАСС уполномочен заявить». По словам режиссера картины Владимира Фокина, он даже хотел сделать этого персонажа центральной фигурой, поскольку тогда его очень интересовала тема предательства.

По иронии судьбы, наградами КГБ были отмечены все артисты фильма, кроме Бориса Клюева, сыгравшего предателя Трианона, прототипом которого стал сотрудник советских спецслужб Александр Огородник, завербованный ЦРУ. Настолько его герой получился обаятельным и убедительным…

«Я убежден, что актер должен быть не судьей, а адвокатом своей роли, и всеми силами стараться его оправдать, — отметил режиссер. — Таким был Борис. И он действительно прославился благодаря роли Трианона, несмотря на то что сыграл негодяя. Вообще, Борис Клюев – кавалер множества амплуа. Он сыграл огромное количество ролей: от романтических героев до трагических персонажей».

больше по теме Борис Клюев за две недели до смерти мужественно выходил на сцену Малого театра на репетиции Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта».

По словам Владимира Фокина, Борис Клюев обладал еще одним бесценным талантом – педагогическим. Клюев выпустил целую плеяду актеров в Щепкинском училище. И эту потерю только еще предстоит оценить.

«Он дарил людям свет. И мы, его ученики, видели это. Мы уловили его талант и заботу», — сказала выпускница Бориса Клюева Виктория Волохова.

Церемония прощания действительно показала, насколько искренне Бориса Клюева любили его ученики. Когда актера по традиции провожали в последний путь продолжительными аплодисментами, они едва сдерживали слезы. А потом выстроились в круг и зааплодировали своему мастеру…

Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище. Он ушел из жизни 1 сентября после продолжительной борьбы с раком легких.

По словам коллег артиста, Борис Владимирович репетировал спектакли за две недели до своего ухода — сражался за жизнь до последнего мгновения. Но, как говорил Эрнест Хемингуэй: «Человека можно уничтожить, но победить его нельзя».