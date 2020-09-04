Little Big: у Прусикина с Таюрской служебный роман?
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Little Big: у Прусикина с Таюрской служебный роман?

И это вполне может оказать вовсе не слухами или догадками фанатов.

Little Big: у Прусикина с Таюрской служебный роман?
Группа Little Big умеет эпатировать / фото instagram.com/iliyaprusikin

Странные, поющие на непонятном языке, эпатажные и дико популярные в мире — все это Little Big. Они завоевали сначала любовь Западной Европы, а уже после их заметили и на родине, в России. Да так заметили, что отправили сразу на «Евровидение-2020».

Яркие костюмы, абсурдные сюжеты клипов, но, оказывается, в личной жизни коллектива тоже полный вертеп. На днях фронтмен группы Илья Прусикин объявил о разводе. Фанаты сразу же приписали ему роман со жгучей брюнеткой и единственной девушкой в группе — Соней Таюрской. Какие еще тайны есть у группы Little Big, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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