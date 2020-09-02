В какую школу поступили двойняшки Пугачевой и Галкина, и сколько там стоит обучение

Мы решили узнать, что есть в этом учебном заведении.

«Как быстро летит время», — скажут многие. А ведь действительно, еще недавно мы писали о том, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились прекрасные двойняшки — Лиза и Гарри, а уже 1 сентября они пошли в свой первый класс.

Учиться наследники будут в Первой Московской гимназии, которая находится в деревне Липки, на Рублевке.

Общая территория гимназии — 12 гектаров. Начальная школа располагается в отдельном здании. Там же — медицинский центр и отдельная столовая с правильным питанием.

Кроме того, для детей предусмотрен физкультурно-оздоровительный центр: теннисный корт, бассейн, зал с детскими тренажерами и даже дискозал.

На территории также можно найти шахматный клуб и чайный домик с литературной гостиной.

Для того, чтобы поступить в первый класс, детям необходимо пройти психолого-логопедическую диагностику. А во второй класс примут по итогам сдачи первых вступительных экзаменов: математика, русский и английский языки.

Серьезная заявка на успех. Детям Пугачевой придется в этом учебном заведении непросто. Но, как говорится, «терпение и труд все перетрут».

Кстати, оплата за одного ученика в год в Первой Московской гимназии составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. То есть в месяц это составляет 177 тысяч рублей.

И это за одного. Правда, Алла Борисовна и Максим Галкин получили скидку в 10% на обучение двойняшек, такой вариант предусмотрен для всех родителей.