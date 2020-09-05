Как выглядят победительницы конкурсов красоты для замужних женщин из разных стран

В конце августа в Москве замужние красавицы сражались за титул «Миссис Россия-2020». Аналогичные конкурсы проходят по всему миру. Мы сравнили победительниц последних конкурсов красоты среди замужних дам вместе с топ-стилистом Анваром Очиловым.

Такие брови уже не носят

У «Миссис Украины» Анны Демишевой двое сыновей, карьера на ТВ и в бизнесе. В ее образе все хорошо, за исключением небольших деталей. Форму бровей Анна меняет регулярно, а вот корни волос, похоже, слабое место красавицы. Стилист Демишевой зря акцентирует на них внимание.

«Отросшие корни на фото из официального аккаунта «Миссис мира» смотрятся вызывающе, — считает наш стилист. — Когда женщина собирается на конкурс такого уровня, то с волосами нужно что-то делать. С такими корнями допустимо ходить многим, но только не королевам красоты. Ну и еще один нюанс — брови. С «ниточками» такой формы можно было бы пройти отбор в «ВИА Гру» первого состава, только было это 20 лет назад. Сейчас это выглядит старомодно. Неверно подобран макияж для красивых, глубоко посаженных глаз. Анна очень красивая, но можно еще поработать над ее стилем — до конкурса «Миссис мира-2021» время еще есть».

Острый носик как изюминка

Ив Доуз из Великобритании выглядит сильно моложе своих 39 лет. Может, благодаря тому, что она блондинка — светлые волосы всегда освежают женщину. А может, из-за качественных косметологических процедур. Английская миссис предпочитает наряды розовых оттенков — совсем как молоденькая Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе».

Нашему стилисту англичанка понравилась: «Этот острый носик кому-то может показаться немаленьким и неправильной формы, но именно он делает женщину интересной, как говорят, с изюминкой. А в остальном у нее правильные черты лица ухоженной красавицы с ухоженным золотистым блондом. Титула королевы красоты она заслуживает, пожалуй, за свой красивый миндалевидный разрез глаз».

Сдержанная нежность

Титул «Миссис Россия-2020» достался маме троих детей из Нижнего Новгорода, 31-летней Дарье Ивановой. Она руководит студией умных тренировок. «Самая большая жертва, на которую я пошла ради конкурса, — это расставание с моей семьей на целую неделю, так надолго я от них еще не уезжала», — рассказала нам Даша. Она настоящая русская красавица — ей бы и коса в пояс пошла, и кокошник вместо короны прекрасно смотрелся бы.

«У победительницы крупные, чувственные черты лица, большие глаза, пухлые губы, ярко выраженные скулы — и это все у нее от природы, что по нынешним временам редкость. Такие черты теперь в моде, и дамы ходят за ними к косметологам, — говорит стилист. — Мы рассмотрели фото и видео Ивановой в социальных сетях, где она без макияжа, — там она тоже выглядит прекрасно. Рыжевато-русый оттенок волос ей идет даже больше, чем блонд, который был раньше. Очень нежный образ — все сдержанно и красиво. Она достойна титула «Миссис Россия-2020».

Волосы в тон загару — отличная находка

Мама троих детей Кристиан Мерш из Бразилии не стремится стать тощей и соответствовать стандартам индустрии. В этом прелесть Кристиан.

«Бразильянка — большая молодец! — считает стилист. — Уверенная в себе, яркая. В этой королеве красоты есть главное — внутренняя привлекательность. Это тот случай, когда говорят «светится изнутри», «располагающая внешность». Ну и фактура, богатая красотой. Работу ее стилист выполнил на отлично: загар прекрасно сочетается с оттенком выгоревших волос. Вроде бы мелкая деталь, но из них и складывается образ. Эта женщина подчеркивает все, что дала ей природа, а не пытается изменить черты лица».