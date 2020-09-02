На сколько лет посадят Михаила Ефремова: видеопредсказание

Таролог Марианна Абравитова предсказала специально для Teleprogramma.pro, какой срок получит актер, и чем займется в тюрьме.

Резонансное дело Михаила Ефремова выходит на финишную прямую. 3 сентября в Пресненском суде уже ожидаются прения сторон. Возможно, в самые ближайшие дни суд вынесет приговор заслуженному артисту России.

Сколько лет может получить актер, если его вина будет доказана? Как будет складываться дальнейшая творческая жизнь Михаила Олеговича? И чем он будет заниматься, если все-таки попадет в места не столь отдаленные?

На эти вопросы в видеоистории Teleprogramma.pro ответила известный таролог Марианна Абравитова.