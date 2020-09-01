Как Пугачева, Харламов, Водянова и другие звезды отводили своих детей в 1 класс

На календаре 1 сентября, а это значит, что стартовал новый учебный год. У учеников и родителей пока больше вопросов, чем ответов: как будет организован учебный процесс, не проберется ли в школу коронавирус, и вернется ли дистанционка.
Но это все завтра, а сегодня самый торжественный осени – День знаний. И пусть в этом году обошлось без пафосных линеек и громких слов, без массовых сборов, это ничуть не умаляет красоту момента. А красоты 1 сентября обычно много, взять хотя бы белоснежные банты, отутюженные формы и начищенные туфли.
Портал Teleprogramma.pro подсмотрел, кто из знаменитостей в 2020 году отметился на школьных линейках вместе со своими наследниками.
Дочь Тимати и Алены Шишковой в этом году пошла в первый класс. Для шестилетней Алисы Юнусовой мама выбрала модный, но сдержанный наряд.
Девочка появилась на линейке в белой блузке с длинным рукавом и серой плиссированной юбке. В подарок учительнице наследница репера принесла шикарный нежно-розовый букет.
В рядах первоклассником сегодня густо. В школу пошли наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал в Instagram взволнованный отец Лизы и Гарри.
В список школьников попал Саша Плющенко. Гном Гномыч возглавил шеренгу первоклашек на школьной линейке. В школу вместе с маленьким артистом пришла мама Яна Рудковская и папа Евгений Плющенко.
Денис Клявер тоже в школьных заботах. Исполнитель делится, что неожиданно и его наследник пошел в «первый раз в первый класс».
Первоклашка теперь имеется в доме у Агаты Муцениеце. Актриса поделилась радостью:
«Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый!»
В честь такого события компанию экс-супруге составил Павел Прилучный. Он тоже приехал подбодрить сына в этот важный день.
Еще одна первоклассница — дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова. Видимо, Настю Харламову провожал в школу папа. Именно он поделился кадрами со школьного двора.
Присутствовала ли знаменитая мама девочки — актриса Кристина Асмус, пока не ясно. Сейчас она занята в новом проекте ТНТ «Золото Геленджика», и находится на съемках в курортном городе.
Наталья Водянова отвела своего 4-летнего сына в первый класс. Супермодель — многодетная мама и опыт посещения учебных заведений у нее богатый.