Как Пугачева, Харламов, Водянова и другие звезды отводили своих детей в 1 класс

В этом году учениками стали десятки детей знаменитостей.

На календаре 1 сентября, а это значит, что стартовал новый учебный год. У учеников и родителей пока больше вопросов, чем ответов: как будет организован учебный процесс, не проберется ли в школу коронавирус, и вернется ли дистанционка.

Но это все завтра, а сегодня самый торжественный осени – День знаний. И пусть в этом году обошлось без пафосных линеек и громких слов, без массовых сборов, это ничуть не умаляет красоту момента. А красоты 1 сентября обычно много, взять хотя бы белоснежные банты, отутюженные формы и начищенные туфли.

Портал Teleprogramma.pro подсмотрел, кто из знаменитостей в 2020 году отметился на школьных линейках вместе со своими наследниками.

Дочь Тимати и Алены Шишковой в этом году пошла в первый класс. Для шестилетней Алисы Юнусовой мама выбрала модный, но сдержанный наряд.

Девочка появилась на линейке в белой блузке с длинным рукавом и серой плиссированной юбке. В подарок учительнице наследница репера принесла шикарный нежно-розовый букет.

В рядах первоклассником сегодня густо. В школу пошли наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал в Instagram взволнованный отец Лизы и Гарри.

В список школьников попал Саша Плющенко. Гном Гномыч возглавил шеренгу первоклашек на школьной линейке. В школу вместе с маленьким артистом пришла мама Яна Рудковская и папа Евгений Плющенко.

Денис Клявер тоже в школьных заботах. Исполнитель делится, что неожиданно и его наследник пошел в «первый раз в первый класс».

Первоклашка теперь имеется в доме у Агаты Муцениеце. Актриса поделилась радостью:

«Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый!»

В честь такого события компанию экс-супруге составил Павел Прилучный. Он тоже приехал подбодрить сына в этот важный день.

Еще одна первоклассница — дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова. Видимо, Настю Харламову провожал в школу папа. Именно он поделился кадрами со школьного двора.

Присутствовала ли знаменитая мама девочки — актриса Кристина Асмус, пока не ясно. Сейчас она занята в новом проекте ТНТ «Золото Геленджика», и находится на съемках в курортном городе.

Наталья Водянова отвела своего 4-летнего сына в первый класс. Супермодель — многодетная мама и опыт посещения учебных заведений у нее богатый.