«Это бред»: адвокат Жорин сделал заявление по поводу алиментов Дмитрия Тарасова

Бюджет Дмитрия Тарасова в очередной раз лихорадит: футболист никак не может смириться с суммой алиментов, которую он выплачивает на содержание Ангелины — дочки от брака с Оксаной Пономаренко.
Суд хоть и снизил платеж с 385 тысяч рублей до 104 тысяч рублей в месяц, но обязал спортсмена отдавать ¼ всех своих доходов.
Именно этот факт «взорвал» Анастасию Костенко, нынешнюю жену футболиста. Пока ведутся судебные тяжбы, модель успела подарить Дмитрию двух дочек и теперь не намерена мириться с таким разделением бюджета.
Молодая мать пошла ва-банк, обратилась в суд и получила судебный приказ, который гарантирует ей алименты на детей от Дмитрия.
Что это за документ и чем он поможет Костенко, порталу Teleprogramma.pro рассказал адвокат Сергей Жорин. Юрист представляет интересы Оксаны Пономаренко и первым делом он отметил, что никаких судов между Костенко и его клиенткой или между Тарасовым и его доверительницей – не было.
«Это бред, не соответствует действительности. Все заявления, что Тарасов уменьшил размер алиментов, слова о победе — это чушь», — прокомментировал Жорин.
Юрист предположил, что семья спортсмена решилась на данный шаг, чтобы предоставить новые факты в суде второй инстанции. Тарасов планирует обжаловать сниженную сумму алиментов в Мосгорсуде.
«С точки зрения судебного приказа – есть такой маневр, когда люди, проживающие вместе, получают этот документ, чтобы уменьшить размер алиментов, выплачиваемых по уже имеющимся судебным актам. Но на этот раз не прокатит по двум обстоятельствам», — отметил адвокат.
Во-первых, этот документ не станет основанием для того, чтобы отменить вынесенное решение. Бумага была получена Костенко позже и никак не могла быть учтена судом.
Во-вторых, по словам Жорина, у суда имеются документы, в которых Костенко подтверждает, что «никаких претензий к Дмитрию относительно содержания детей нет».
«Если говорить о судебном приказе, может, он и поможет, но не в этом процессе. Заверю всех, кто интересуется: Оксана получает алименты в том размере, в котором получала. Никто на сегодняшний день ничего не уменьшил. В будущем — поживем — увидим. Оппоненты постоянно заявляют о победе, что удалось уменьшить размер выплат, но ничего подобного не происходит. Оксана получает все что должна получать, и мы всем довольны», — заключил Сергей Жорин.