«Это бред»: адвокат Жорин сделал заявление по поводу алиментов Дмитрия Тарасова

Юрист подчеркнул, что пока футболист пытается найти лазейки, он продолжает перечислять нужную сумму на содержание дочери от первого брака.

Бюджет Дмитрия Тарасова в очередной раз лихорадит: футболист никак не может смириться с суммой алиментов, которую он выплачивает на содержание Ангелины — дочки от брака с Оксаной Пономаренко.

Суд хоть и снизил платеж с 385 тысяч рублей до 104 тысяч рублей в месяц, но обязал спортсмена отдавать ¼ всех своих доходов.

Именно этот факт «взорвал» Анастасию Костенко, нынешнюю жену футболиста. Пока ведутся судебные тяжбы, модель успела подарить Дмитрию двух дочек и теперь не намерена мириться с таким разделением бюджета.

Молодая мать пошла ва-банк, обратилась в суд и получила судебный приказ, который гарантирует ей алименты на детей от Дмитрия.

Что это за документ и чем он поможет Костенко, порталу Teleprogramma.pro рассказал адвокат Сергей Жорин. Юрист представляет интересы Оксаны Пономаренко и первым делом он отметил, что никаких судов между Костенко и его клиенткой или между Тарасовым и его доверительницей – не было.

«Это бред, не соответствует действительности. Все заявления, что Тарасов уменьшил размер алиментов, слова о победе — это чушь», — прокомментировал Жорин.

Юрист предположил, что семья спортсмена решилась на данный шаг, чтобы предоставить новые факты в суде второй инстанции. Тарасов планирует обжаловать сниженную сумму алиментов в Мосгорсуде.

«С точки зрения судебного приказа – есть такой маневр, когда люди, проживающие вместе, получают этот документ, чтобы уменьшить размер алиментов, выплачиваемых по уже имеющимся судебным актам. Но на этот раз не прокатит по двум обстоятельствам», — отметил адвокат.

Во-первых, этот документ не станет основанием для того, чтобы отменить вынесенное решение. Бумага была получена Костенко позже и никак не могла быть учтена судом.

Во-вторых, по словам Жорина, у суда имеются документы, в которых Костенко подтверждает, что «никаких претензий к Дмитрию относительно содержания детей нет».