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Взрослые дети, невестки, внуки: как жила бы королевская семья, если бы леди Диана осталась жива

Принцесса Уэльская трагически погибла 23 года назад.

Взрослые дети, невестки, внуки: как жила бы королевская семья, если бы леди Диана осталась жива
Леди Диана / фото Globallookpress

Леди Диана — любимица миллионов людей со всей планеты, образец доброты и мужества. Ее жизнь оборвалась в Париже 31 августа 1997 года. До сих пор доподлинно не известно, что же стало причиной аварии, в которой погибла леди Ди.

Со дня смерти матери принца Гарри и принца Уильяма прошло уже 23 года. Они успели вырасти, обзавестись женами и детьми. Они счастливы и, конечно, именно этого и хотела Диана для своих детей. Как все было бы сейчас, останься она в живых, не сядь в ту машину? Ответ на этот вопрос не знает никто. Можно лишь фантазировать.

Художница из Сингапура Autumn Ying создает и выкладывает в своем Instagram настоящие шедевры. Она будто вписывает Диану в прошедшие события. Она рисует семейные портреты экс-принцессы с повзрослевшими сыновьями, невестками и внуками. Только посмотрите, какой счастливой могла бы быть эта женщина.

Леди Диана с сыновьями
Леди Диана с сыновьями Гарри и Уильямом. Фото: instagram.com/autumn.ying
Леди Диана с сыновьями Гарри и Уильямом
Леди Диана с сыновьями Гарри и Уильямом. Фото: instagram.com/autumn.ying

Диана наверняка дружила бы с невестками. Ведь ее большого сердца хватило бы и на них. Она нашла бы мудрые слова для Меган, чтобы примирить ее с британцами. А Кейт было бы легче брать с Дианы пример, лично попросив совета.

Леди Диана с невестками
Леди Диана с невестками. Фото: instagram.com/autumn.ying
Леди Диана с невестками
Леди Диана с невестками. Фото: instagram.com/autumn.ying

Она нянчилась бы с внуками. Как умеет только она – заботливо и с пониманием. Отдавала бы им всю свою нежность и любовь, как когда-то Уильяму и Гарри. И была бы самой счастливой бабушкой. Четырежды бабушкой.

Леди Диана с внуками
Леди Диана с внуками. Фото: instagram.com/autumn.ying
Диана с принцем Гарри и его сыном Арчи
Диана с принцем Гарри и его сыном Арчи. Фото: instagram.com/autumn.ying/
Леди Диана с Гарри, Меган, ее матерью и внуком Арчи
Леди Диана с Гарри, Меган, ее матерью и внуком Арчи. Фото: instagram.com/autumn.ying

Такой лучезарной она могла бы быть. Столько радости принесли бы ее сыновья. Скольких детей по всему миру она могла бы еще спасти. Сколько добра у этого мира забрала та страшная авария…

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Британская королевская семьякоролева Елизаветаледи Диледи ДианаПринц ГарриПринц Уильямпринц ЧарльзПринцесса Диана