Взрослые дети, невестки, внуки: как жила бы королевская семья, если бы леди Диана осталась жива

Леди Диана — любимица миллионов людей со всей планеты, образец доброты и мужества. Ее жизнь оборвалась в Париже 31 августа 1997 года. До сих пор доподлинно не известно, что же стало причиной аварии, в которой погибла леди Ди.

Со дня смерти матери принца Гарри и принца Уильяма прошло уже 23 года. Они успели вырасти, обзавестись женами и детьми. Они счастливы и, конечно, именно этого и хотела Диана для своих детей. Как все было бы сейчас, останься она в живых, не сядь в ту машину? Ответ на этот вопрос не знает никто. Можно лишь фантазировать.

Художница из Сингапура Autumn Ying создает и выкладывает в своем Instagram настоящие шедевры. Она будто вписывает Диану в прошедшие события. Она рисует семейные портреты экс-принцессы с повзрослевшими сыновьями, невестками и внуками. Только посмотрите, какой счастливой могла бы быть эта женщина.

Диана наверняка дружила бы с невестками. Ведь ее большого сердца хватило бы и на них. Она нашла бы мудрые слова для Меган, чтобы примирить ее с британцами. А Кейт было бы легче брать с Дианы пример, лично попросив совета.

Она нянчилась бы с внуками. Как умеет только она – заботливо и с пониманием. Отдавала бы им всю свою нежность и любовь, как когда-то Уильяму и Гарри. И была бы самой счастливой бабушкой. Четырежды бабушкой.

Такой лучезарной она могла бы быть. Столько радости принесли бы ее сыновья. Скольких детей по всему миру она могла бы еще спасти. Сколько добра у этого мира забрала та страшная авария…