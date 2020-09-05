Сергей Лазарев, Орландо Блум и другие звезды, которые взяли собак из приюта

Мы в ответе не только за тех, кого приручили, но и за тех, кто оказался без хозяев, — именно так посчитали актеры и музыканты, забравшие домой беспородных и дворовых песиков. Оставим дорогих собак с родословными аристократам или фанатам специальных соревнований — «Телепрограмма» за «уличное милосердие».

Джордж Клуни

Кокер-спаниеля с амбициозной кличкой Эйнштейн ждала смерть. Он попал в приют с ожирением и тяжелой формой конъюнктивита — шансов на спасение почти не было. Пока об истории Эйнштейна из объявления не узнал Джордж Клуни. Идя в приют, актер дико волновался, что болезный пес не примет его, и даже пошел на хитрость: «У меня дома были фрикадельки. Я намазал ими ботинки, и Эйнштейн тут же кинулся к моим ногам».

Так он взял пса, выходил и организовал ему роскошную жизнь: с личным шеф-поваром, ветеринаром и еженедельными походами к стилисту. Даже на свиданиях Эйнштейн иногда сопровождал своего хозяина, закоренелого холостяка. После того как Джордж наконец женился, он вместе с супругой Амаль Аламуддин взял еще одного песика из приюта — бассет-хаунда Милли.

Сергей Лазарев

Еще до рождения детей в доме дважды участника «Евровидения» Сергея Лазарева завелся верный друг — дворняжка Дейзи попала к певцу после съемок благотворительного проекта «Ищу дом». Певец регулярно выкладывал милые фото с собачкой, а потом, чтобы порадовать Дейзи и других питомцев, открыл кондитерскую для животных «Пудель-штрудель».

Тортики на прилавке выглядят, как настоящие маффины и пирожные, только на вкус не такие уж и сладкие — приготовлены из гречки и говядины.

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Селена Гомес

Американская певица и актриса с уверенностью может носить почетное звание «собачницы», ведь целых шесть (!) питомцев она подобрала на улице или взяла из приюта: Винни, Чип, Уоллес, Чейз, Бейли и Фина. Никаких сертификатов и родословных!

Многим из них Селена спасла жизнь: животные были с тяжелыми травмами, нуждались в лечении, многих собирались усыплять, но добрая девушка выходила их и держит в просторном новом доме. Пока артистка отлучается на гастроли или съемки, за собаками присматривает мама, которая, кстати, привела одного из питомцев — Фину, она потерялась и бродила на парковке.

Орландо Блум

Голливудский актер привез черную дворнягу в качестве живого сувенира со съемок фильма «Царство небесное» в Марокко. Увидев истощенного щенка в картонной коробке на рынке, звезда «Пиратов Карибского моря» Блум почувствовал острую ответственность за него — малышу грозила голодная смерть.

Найдя время, Орландо озаботился получением нужных справок, сделал прививки псу и оформил документы для вылета в США. Так Сайди стал частью семьи Блум. Актер брал его на прогулки, водил в кафе и даже на концерты. Когда Сайди состарился и его не стало, Блум завел пуделька Майти. Недавно он погиб — пропал, а потом был найден мертвым. Актер очень переживает — в память о пуделе он сделал татуировку с его именем на груди.

Джессика Честейн

Звезда «Людей Икс», «Интерстеллара» и «Марисанина» Джессика Честейн не раз подбирала бездомных зверушек на улице и пристраивала их друзьям. А один раз не смогла расстаться с найденышем. Актриса подобрала трехногого пса породы кавашон, оставила его дома и дала кличку Чаплин. Актриса часто гуляет с ним по улицам Нью-Йорка и называет пса «любовью всей жизни».